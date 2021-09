Speyer. Nachdem Freibad und Sauna in Betrieb genommen wurden, soll nun auch im Hallenbad des Sport- und Erlebnisbades Bademaxx wieder Leben einziehen. An diesem Montag, 6. September, ist der Einlass für geimpfte, genesene oder getestete Personen ab 10 Uhr möglich. Für Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler ist die Wiederöffnung ein nächster Schritt in die Normalität, der jedoch einigen Aufwand erfordert.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1