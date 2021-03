Speyer. Die weltgrößte Hallenkrypta ist ab diesem Samstag, 13. März, wieder zu besichtigen: Nach den Regelungen der neuesten Corona-Verordnungen vom Bund und dem Land Rheinland-Pfalz können Krypta und Kaisergräber wieder besucht werden. Notwendige Voraussetzung hierfür ist eine Online-Reservierung via Homepage des Speyerer Doms, die auch unmittelbar vor dem Besuch erfolgen kann. Auch die Ausleihe eines Audioguides ist wieder möglich. Erhältlich ist dieser an der Kryptakasse. Die Dom-Info bietet Termin-Shopping an, ist jedoch noch nicht regelmäßig geöffnet. Der Speyerer Dom steht täglich zum persönlichen Gebet und zur Besinnung offen. Krypta und Kaisergräber sowie Turm und Kaisersaal, Bereiche, die nur gegen eine Eintrittsgebühr, die für den Bauerhalt verwendet wird, zugänglich sind, waren zeitweise geschlossen.



