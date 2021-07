Hallo Houston, wir haben ein Problem

Speyer. Endlich ist das wieder möglich: Am Samstag, 7. August, besucht Nasa-Astronaut Jack Lousma das Technik Museum Speyer, um einen Vortrag über seine beiden Raumfahrtmissionen zu halten. Jack Lousma flog 1973 zur Raumstation Skylab und 1982 Kommandant der dritten Space-Shuttle-Mission. Der Vortrag findet von 14.30 bis 15.30 Uhr im Forum des Museums statt – auf englisch.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Jack Robert Lousma wurde 1936 in Grand Rapids im US-Bundesstaat Michigan geboren. Nach seinem Bachelorstudium der Luftfahrttechnik an der University of Michigan ging er zum US Marine Corps, wo er als Aufklärungspilot eingesetzt wurde. 1965 machte er seinen Master in Luftfahrttechnik in Kalifornien. Außerdem folgten drei Ehrendoktortitel: 1973 von der University of Michigan, 1982 vom Hope College und 1986 vom Cleary College.

Jack Lousma wurde am 4. April 1966 für die fünfte Gruppe mit 19 Nasa-Astronauten ausgewählt. Er gehörte den Unterstützungsmannschaften für die Apollo 9, 10 und 13 an. Bei Apollo 13 war Lousma der „Capcom“ im Kontrollzentrum in Houston, als die weltbekannte Meldung von Pilot Jack Swigert „Okay, Houston, wir hatten da gerade ein Problem!“ über seine Kopfhörer kam. Lousma antwortete: „Hier ist Houston, könntet ihr das bitte wiederholen?“ Daraufhin meldete sich Lovell und wiederholte „Houston, wir haben ein Problem!” Es wurden Maßnahmen entwickelt, um die Apollo-13-Besatzung sicher zur Erde zurückzubringen.

59 Tage im Weltraum

Seine erste eigene Mission begann am 28. Juli 1973. Jack Lousma startete als Pilot des Apollo-Raumschiffs, zusammen mit Kommandant Alan Bean und Wissenschaftspilot Owen Garriott zur 59-tägigen Mission Skylab II in die Raumstation. Im Gepäck hatten die Astronauten eine Kreisel-Gyroskopanlage zur Unterstützung der defekten Kreiselanlage von Skylab. Zur Ergänzung des wissenschaftlichen Programms führte Skylab II auch einige lebende Tiere für wissenschaftliche Untersuchungen mit. Darunter befanden sich zwei Kreuzspinnen, vier Mäuse, Mücken und Essigfliegen. In einem Plastiksack flogen sogar kleine Fische mit.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Die Besatzung führte wissenschaftliche Experimente an Bord durch sowie Wartungsarbeiten und die Bergung von Filmkassetten bei drei Außenbordeinsätzen. Während ihres Aufenthaltes an Bord beschäftigten sich die Astronauten 305 Stunden mit der Sonnenastronomie, 312 Stunden mit medizinischen Wissenschaften, 223 Stunden mit Erdbeobachtungen, 103 Stunden mit Astrophysik, 117 Stunden mit Technologie-Experimenten, acht Stunden mit Materialversuchen und zehn mit Studentenexperimenten. In dieser Zeit machte die Besatzung fast 25 000 Sonnenaufnahmen, 16 800 Erdaufnahmen und zeichnete 28 500 Erdabtastungen auf. Das war der bis dahin längste bemannte Raumflug.

Am 22. März 1982 startete Jack Lousma dann als Kommandant der Raumfähre Columbia zusammen mit Pilot Gordon Fullerton ins All. Die achttägige Mission war der dritte Testflug des Space Shuttles, gehörte zu den vier Testflügen (OFT) zur Überprüfung und Verifizierung der Funktionen des Orbiters in allen Flugphasen. Im Laderaum der Raumfähre befanden sich einige wissenschaftliche Experimente, die das Verhalten des Orbiter-Systems während des Fluges erforschten. Lousma war bei seiner zweiten Mission acht Tage und vier Minuten im Weltraum und insgesamt bei seinen beiden Missionen 67 Tage, 11 Stunden und 13 Minuten im All. zg

Info: Der Vortrag ist im regulären Eintrittspreis des Museums enthalten. Besucher, die nur zum Vortrag möchten, erhalten Tickets zum Preis von 5 Euro an der Museumskasse. Weitere Informationen zum Besuch von Jack Lousma gibt es unter www.technik-museum.de/lousma.