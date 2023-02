Handchirurg Dr. Falko von Stillfried aus Speyer zertifiziert

Speyer. Dr. Falko von Stillfried (Bild) wurde im Januar mit dem Expertenzertifikat der Deutschen Gesellschaft für Handchirurgie (DGH) ausgezeichnet. Das Zertifizierungsverfahren bietet Ärzten die Möglichkeit, sich über die Zusatzbezeichnung Handchirurg hinaus als Experten zu qualifizieren. Für Patienten ist das personenbezogene Zertifikat ein wichtiger Hinweis für die handchirurgische Exzellenz des Arztes.

„Ich brauche meine Hände wirklich“, das ist einer der häufigsten Sätze, den Dr. Falko von Stillfried von seinen Patienten hört. Die immense Bedeutung der eigenen Hände wird oft erst wahrgenommen, wenn die Funktionen eingeschränkt sind, weiß der frisch Ausgezeichnete.

Dr. Falko von Stillfried untersucht nach der OP die Hand der Patientin. © Brönner

Der Katalog der Anforderungen der Deutschen Gesellschaft für Handchirurgie (DGH) umfasst fachliche Aspekte sowohl praktischer als auch wissenschaftlicher Art: Verpflichtend ist so die Teilnahme an speziellen praktischen Kursen, eine Tätigkeit an einem größeren handchirurgischen Zentrum sowie die regelmäßige Teilnahme an Fachfortbildungen und Kongressen. Zudem wird vorausgesetzt, dass der Antragsteller selbst Vorträge auf Kongressen gehalten oder eigene Fachpublikationen veröffentlicht hat.

Langjährige Erfahrung überzeugt

Dr. Falko von Stillfried erfüllt diese hohen Ansprüche der DGH und überzeugt zudem mit seiner langjährigen Erfahrung als Handchirurg. Seit 2014 ist er im Sankt Vincentius Krankenhaus in Speyer tätig und seit 2018 Leitender Oberarzt der Klinik für Rekonstruktive und Plastische Chirurgie, Handchirurgie.

„Neben der fachlichen Expertise ist es für mich wichtig, dass sich ein Patient mit Schmerzen in der Hand gut aufgehoben fühlt“, sagt von Stillfried und ergänzt: „Eine Handoperation ist nicht immer die erste Wahl. Oft reicht es, wenn man ein Problem benennen kann, um eine Therapie zu beginnen.“ Daher arbeitet die Handchirurgie auch mit anderen Disziplinen zusammen – beispielsweise mit Ergotherapeuten und Orthopädietechnikern.

Im Bereich der Handchirurgie behandelt und operiert Dr. von Stillfried Patienten bei Handverletzungen, Fehlbildungen, bei Arthrosen der Hand- und Fingergelenke sowie bei Veränderungen durch Rheuma. zg/ab