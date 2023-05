Handwerk rockt die Halle 101

Speyer. Gemeinsam mit den Handwerksinnungen und der Speyerer Handwerkstradition veranstaltet die Wirtschaftsförderung der Stadt Speyer am Freitag, 12. Mai, von 16 bis 22 Uhr in der Halle 101 die kostenfreie Veranstaltung „Handwerk rockt!“ zur Förderung des Handwerks.

Vor Ort stellen sich zahlreiche örtliche Handwerksbetriebe in lockerer Atmosphäre vor. Bei Musik, Essen und Getränken können sich die Besucher ausprobieren und mit den Betrieben ins Gespräch kommen. „Das Handwerk hat eine lange und wichtige Tradition in unserer Stadt“, weiß Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler. „Viele Betriebe leiden jedoch enorm unter dem bestehenden Fachkräftemangel. Mit dieser Veranstaltung möchten wir die Branche unterstützen und Jugendliche, aber auch Quereinsteigenden, das Handwerk und die örtlichen Betriebe näherbringen“, so die Stadtchefin. Die Veranstaltung ist kostenlos. Eine Anmeldung ist nicht notwendig. zg