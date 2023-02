„Hard Lessons“ nur außerhalb des Unterrichts

Speyer. Der Landauer Liedermacher und Songwriter Patric Christoph, gleichzeitig Lehrer am Edith-Stein-Gymnasium (ESG) mit den Fächern Englisch und Sozialkunde, tritt am Mittwoch, 15. Februar, in seinem „Schulwohnzimmer“ auf.

Sein großes Interesse gilt der musikalischen Vielfalt, konkret steht beim 32-Jährigen eine Mischung aus Eigenkompositionen und Liedern im Mittelpunkt, die ihn inspiriert haben. Seine große Leidenschaft besteht darin, auch akustisch durch seine Gitarre die Liebe zur Musik näherzubringen. Seinem Publikum möchte er am Abend des 15. Februar ein Lächeln auf die Lippen zaubern und musikalisch eine gewisse Leichtigkeit mit auf den Weg geben.

Organisiert wird das Konzert vom Edith-Stein-Freundeskreis. Der eingetragene Verein hat es sich zur Aufgabe gemacht, das Schulleben durch Aktionen und Veranstaltungen, wie zum Beispiel das ESG-Forum, zu bereichern. Die Gruppe aus aktiven Eltern, engagierten Lehrkräften und Ehemaligen unterstützt auch finanziell schulische Projekte und bei Bedarf auch einzelne Schülerinnen. Alle Einnahmen des Konzerts kommen den Schülerinnen zugute.

Karten für das Konzert im Musiksaal der Schule können ab sofort im Sekretariat zum Preis von 10 Euro (ermäßigt 5 Euro) erworben werden. Da die Plätze begrenzt sind, werden auch Reservierungen per E-Mail an die Adresse veranstaltung-freundeskreis@web.de entgegengenommen: zg