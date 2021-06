Haus am City Airport „Studio des Jahres“

Mannheim/Schwetzingen. Das Schwetzinger Fitnessunternehmen Pfitzenmeier wurde ausgezeichnet. 2020 eröffnete wie geplant der Standort Mannheim City Airport neu. Nach dem Um- und Ausbau ist der einstige Premium Club zum Premium Resort geworden. Die Dimensionen im Pfitzenmeier Premium Resort am City Airport in Mannheim sind größer geworden – und dennoch bleibt irgendwie alles wie immer. Das ist etwas, was auch der Arbeitgeberverband deutscher Fitness- und Gesundheitsanlagen DSSV und das Magazin „fitness Management“ so sehen und deshalb dem Pfitzenmeier-Standort den Titel „Studio des Jahres 2020“ verleihen, teilt das Unternehmen mit. In der Erklärung heißt es: „Als eines der größten Studios der Unternehmensgruppe Pfitzenmeier überzeugt das Premium Resort aber nicht nur durch seine Angebotsvielfalt und seine State-of-the-Art-Ausstattung, sondern – und das überrascht bei seiner Größe – vor allem durch das familiäre Miteinander und den Fokus auf das Training.“

Man fühlt sich heimisch und wohl, vergisst die Schnelllebigkeit und den Stress. Wer durch die Tür ins Premium Resort schreitet, erlebt fast schon einen Stillstand, während draußen Autos und Flugzeuge vorbeisausen. Pfitzenmeier setzt auf ein vielfältiges Angebot, hohe Qualität und Ganzheitlichkeit – auch im frisch ausgezeichneten Premium Resort am Mannheimer City Airport. Das vielfältige Angebot bei Pfitzenmeier richtet sich an alle Altersgruppen und betrifft drei Bereiche: Fitness, Wellness, Gesundheit.

Diese Bereiche hängen eng zusammen und funktionieren schon seit mehreren Jahrzehnten. Das Miteinander zwischen Mitgliedern und Mitarbeitern ist ebenso ein großes Plus bei Pfitzenmeier. Aber auch wer lieber für sich trainiert, findet auf der Trainingsfläche des Premium Resorts am Mannheimer City Airport ausreichende und abwechslungsreiche Möglichkeiten. Kraft, Ausdauer, Stabilität und alles weitere, was das Fitnessherz begehrt, lässt sich hier bestens trainieren, heißt es in der Mitteilung.

Über 1500 Kurse und Workouts

Wer das Miteinander bevorzugt und vielleicht auch Gleichgesinnte als Motivationsschub benötigt, der liegt im vielfältigen Kursangebot genau richtig. Weit über 1500 Kurse und Workouts finden pro Monat bei Pfitzenmeier statt – und zwar nicht nur in den vielen Kursräumen an Land, sondern auch im Wasser. Im größten AquaDome der Pfitzenmeier Clubs findet eine Vielzahl von Aqua-Kursen statt. Und wenn gerade keine Kurse angeboten werden, ist der AquaDome groß genug, um die ein oder andere Bahn zu schwimmen.

Der ausgezeichnete Premium Fitnessclub am Mannheimer City Airport bietet seinen Besuchern Woche für Woche eine Vielzahl an Kursen und Workouts aller Art an. Von verschiedenen Ausführungen des Yogas über TRX bis hin zu Bodega Moves oder Body Step – mit den motivierten und qualifizierten Trainerinnen und Trainern machen die Kurse und Workouts bei Pfitzenmeier nicht nur Spaß, sondern auch fit und gesund, informiert das Unternehmen.

Auf dieses Angebot verzichten mussten die Mitglieder während des Lockdowns nicht, denn Pfitzenmeier bietet seinen Mitgliedern zu den üblichen Zeiten Livestreamingkurse an. Im Rahmen des Winterzaubers um den Jahreswechsel herum, konnte die gesamte Region diese Vielfalt an Kursen und Workouts kostenlos nutzen. Pfitzenmeier unterstrich damit erneut die in der Auszeichnung erwähnte Verbundenheit zur Region.

Ganzheitlich ist das Stichwort bei Pfitzenmeier. Das Training dient dem körperlichen Ausgleich und präventiv auch das Vermeiden von Schäden aufgrund von Fehlbelastungen. Gesundheit besteht aber nicht nur aus dem physiologischen Aspekt. Die mentale Gesundheit ist ebenso wichtig. „Es gibt darüber hinaus viele Mitglieder, die ausschließlich aufgrund des grandiosen Wellnessbereiches mit acht Saunen und mehreren Dampfbädern bei uns Mitglied geworden sind“, lässt sich Studioleiter Haki Kadria zitieren. zg

