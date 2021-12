Haushalt erstmals wieder ausgeglichen

Speyer. Der Stadtrat hat am Donnerstag dem von Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler eingebrachten Haushaltsplan 2022 zugestimmt. Die Stadtchefin kommentiert das so: „Ich freue mich sehr darüber, dass der Haushaltsplan 2022 im Stadtrat einen so starken Rückhalt quer durch die Fraktionen erfahren hat. Das macht uns handlungsfähig und ich bin stolz darauf, dass wir es zum ersten Mal seit vielen Jahren geschafft haben, einen ausgeglichenen Haushaltsplan vorzulegen.“

Die Finanzlage sei nach wie vor angespannt, unterstreicht die Oberbürgermeisterin. Dass die Landesregierung angekündigt habe, die Hälfte der Schulden aus Kassenkrediten verschuldeter Kommunen übernehmen zu wollen, sei daher eine sehr erfreuliche Nachricht.

„In der jahrelangen Debatte um die Altschuldenproblematik wäre dies ein Durchbruch. Damit dieser aber auch nachhaltig wirken kann, wäre es enorm wichtig, dass das Konnexitätsprinzip endlich eingehalten wird“, führt die Stadtchefin weiter aus. Die Kassenkredite seien zum Ende des Jahres 2021 um neun Millionen Euro auf nun 68 Millionen Euro reduziert worden. Dieser Grundsatz aus dem Staatsrecht besagt, dass Aufgaben- und Finanzverantwortung zusammengehören. Die Instanz, die für eine Aufgabe verantwortlich ist, muss diese demnach auch finanzieren. Nach Berechnungen der Stadt bezüglich übertragener Auftragsangelegenheiten durch den Bund fehlen der Stadt allein im Sinne der Konnexität jährlich 15,2 Millionen Euro. zg