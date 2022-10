Heißes Thermalöl tritt bei Industriebetrieb in Speyer aus

Speyer. Im Speyerer Süden kam es am Samstag zu einer Leckage in einem Industriebetrieb, aus der heißes Thermalöl austrat. Ein Mitarbeiter, der mit dem Öl anfänglich in Kontakt kam, wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht, heißt es in einer Pressemitteilung der Feuerwehr.

Die Feuerwehr und der Katastrophenschutz der Stadt Speyer waren zusammen mit Einsatzkräften einer Werkfeuerwehr rund vier Stunden beschäftigt, bis die betroffene Anlage in einem sicheren Zustand und somit die Gefahren gebannt waren.

Eine Gefahr für Menschen in der Nachbarschaft oder für die Umwelt bestand laut Angaben der Feuerwehr nicht.