„Herings kultureller Salon“ hat geöffnet

Speyer. „Herings kultureller Salon“eröffnet am Mittwoch, 24. November, um 20 Uhr beim Zimmertheater in der Heiliggeistkirche. Der Eintritt frei, Hut steht dabei. Trotzdem ist eine Reservierung mit Kontaktformular notwendig im Spei’rer Buchladen, Korngasse 17, Telefon 06232/7 20 18, oder per E-Mail unter tickets@zimmertheater-speyer.de mit den Kontaktdaten (Name, Adresse, Telefonnummer) aller Besucher, oder direkt über die Homepage.

Nur vollständig Geimpfte, Genesene sowie aktuell Getestete habe Zugang. Es besteht Maskenpflicht, am Platz können sie abgenommen. Die jeweils gültigen Regelungen veröffentlicht das Zimmertheater auf seiner Webseite www.zimmertheater-speyer.de. zg