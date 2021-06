Hier ist Wissen rund um die Pfalz gefragt

Speyer/Region. In welchem Ort in der Pfalz gibt es das kleinste Theater Deutschlands, vielleicht sogar das kleinste Theater der Welt (laut Selbsteinschätzung der Institution)? Wie viele Dubbe (Vertiefungen) hat eigentlich ein Dubbeglas? Und aus welcher Sprache leitet sich eigentlich der typische Pfälzer Ausspruch „Alla hopp“ ab?

Diese und 97 weitere Fragen hat die Speyerer Gästeführerin Katja Edelmann in einem Quiz zusammengefasst: „Pfalz. Das Heimat-Quiz“, erschienen jetzt beim Grupello Verlag (16,99 Euro). Nach zehn Ortswechseln weiß Edelmann: „Wenn Deutschland, dann sollte es die mediterranste Region sein.“ Sie liebt das warme Klima, die kühle Weißherbstschorle und die Pfälzer Frohnatur. Schon nach wenigen Wochen war sie glücklich integriert, lässt der Verlag in einem Begleitschreiben zum Heimat-Quiz wissen.

Quiz-Erstellerin Katja Edelmann ist Gästeführerin in Speyer. © Grupello

Edelmann hat nach „Glücksorte in der Pfalz“, „Glücksorte in Heidelberg“ sowie „Heidelberg. Das Heimat-Quiz“ nun die 100 Wissensfragen rund um die Pfalz zusammengestellt. Hiermit lockt die Autorin Urpfälzer wie Zugezogene in der Region zwischen Speyer, Kaiserslautern und der französischen Grenze aus der Reserve. Ob Wissensdurstige oder Genussmenschen, ob allein, zweisam oder (jetzt wieder erlaubt) im Freundeskreis: 100 Fragen und Antworten bringen die Pfalz mit ihren Walddüften, der Weinschorle und der Lebensfreude nah.

Kenntnisse über Örtlichkeiten

Die Mischung ist bunt, es geht durch die ganze Region. Die Auswahl reicht von Wein und Südfrüchten über Kirchen, Museen, Nachhaltigkeit und Naturschutz bis hin zu Fußball und Schimpfwörtern. Hier ist nicht in erster Linie historisches Wissen gefragt, sondern Kenntnis über aktuelle Themen und Örtlichkeiten. Zur richtigen Antwort gibt es immer noch Zusatzinformationen und durchaus auch kuriose Geschichten.

Das Heimat-Quiz ist nicht nur ein schönes Geschenk, sondern bereitet selbst Kennern und Liebhabern der Region viel Freude. Die Spielkarten selbst sind handlich und hübsch gestaltet sowie gut lesbar. Die Box, in der sie verpackt sind, eignet sich auch aufgrund ihrer Stabilität zum Mitnehmen auf Reisen – oder für Wanderungen mit Pausen durch den schönen Pfälzerwald. Und bei einer Einkehr in die nun wieder geöffneten Hütten lässt sich wunderbar bei einer Weinschorle so manche Quiz-Frage eruieren.

Frage beantworten und gewinnen

Unsere Zeitung verlost einige Exemplare dieses Pfalz-Quizes. Senden Sie einfach eine E-Mail an die Adresse sz-gewinnspiel@schwetzinger-zeitung.de, Betreff: Pfalz-Quiz. Beantworten Sie dazu eine der eingangs dieses Artikel gestellten Fragen richtig. Die Gewinner werden unter den richtigen Einsendungen ausgelost und benachrichtigt. Einsendeschluss ist Montag, 14. Juni, um 12 Uhr. Bitte Namen und Telefonnummer nicht vergessen.

„Pfalz. Das Heimat-Quiz“ aus dem Grupello Verlag gibt es für 16,99 Euro im Buchhandel. kaba

