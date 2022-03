Hierarchien abbauen

Speyer/Bad Dürkheim. Die „Junge Kirche Speyer“ hat bei ihrer Diözesankonferenz ein Positionspapier mit dem Titel „Klartext“ beschlossen. Darin werden Forderungen an die katholische Kirche formuliert und Missstände aufgezeigt. Es gibt Forderungen nach einer Kirche als Schutzraum, mehr Geschlechtervielfalt sowie mehr Demokratie. „Wir als Junge Kirche leben Demokratie auf allen Ebenen und setzen uns für den Abbau von Hierarchien ein. Wir sind der Meinung, dass sich die kirchlichen Strukturen ändern müssen, um sexualisierter Gewalt wie auch Homofeindlichkeit keinen Spielraum zu lassen,“ bekräftigt Diözesanleiter Aaron Metz.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Zudem wurde ein Antrag zur Enttabuisierung von Menstruation beschlossen. Die Diözesanleitung hatte dazu bereits einen Prozess ins Rollen gebracht und diesen nun auch in der „Jungen Kirche“ eingebracht. So soll in Zukunft auf Veranstaltungen die kostenlose Bereitstellung von Menstruationsartikeln gesichert werden. Der andere Diözesanleiter Johannes Zürker erklärt: „Wir erhoffen uns dadurch eine zeitnahe Enttabuisierung des Themas und hoffen, dass wir einen weiteren Schritt in Richtung Gleichberechtigung aller Geschlechter gehen.“

Ein Zeichen der Solidarität

Die Versammlung stellte sich auch „gegen den Angriffskrieg auf die Ukraine“. Mit dem Antrag möchte die Versammlung alle Pfarreien und Mitglieder zur Solidarität aufrufen und dazu anregen, bestehende Hilfsangebote zu unterstützen und die Gebäudesituation zur Unterbringung Geflüchteter zu prüfen und mögliche Schritte einzuleiten.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Darüber hinaus wurden Nadja Estelmann und Judith Sell als Diözesanleiterinnen neu gewählt. Die beiden ergänzen die Leitung mit Aaron Metz und Johannes Zürker. zg/lk