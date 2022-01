Himmlische Betriebsamkeit

Speyer. Die Erinnerungen an Weihnachten sind verblasst. Doch im Kirchenjahr wird noch des Besuchs der Weisen bei Jesus an der Krippe gedacht. Epiphanias – also die Erscheinung des Herrn – führt damit auf den Kern von Weihnachten zurück: die Menschwerdung Gottes auf Erden. Der französische Komponist Olivier Messiaen (1908 bis 1992) hat seinen Orgelzyklus „La Nativité du Seigneur“ („Die Geburt des Herrn“) in meditativer Hinwendung zu diesem christlichen Initialereignis ausgerichtet. In der Speyerer Gedächtniskirche war am Sonntagabend Gelegenheit geboten, sich mit Messiaens Opus in die mystischen Tiefen von Weihnachten zu versenken.

Der aus Landau stammende Organist Christof Becker – heute Kantor im hessischen Lich – füllte den Kirchenraum an der großen Kleuker-Orgel mit irisierenden Schwebungen, in die er zarte Zungenstimmen mischte. Dem durch unzählige Elektrokerzen erstrahlten Christbaum am Altar setzte er subtile Leuchtwirkungen entgegen, die im schimmernden Farbenspiel erglühten. Lang anhaltende Töne, die wie suchend die Umgebung um sich herum ertasteten, ließen sich ebenso als Einladung an ein kontemplatives Hören wahrnehmen, das die Weisen aus dem Morgenland auch auf ihrem Rückweg begleitete – ohne Navi, dafür unter einem in enigmatischer Klanglichkeit zuverlässig leuchtenden Stern.

Eindruck des Unwirklichen

In den insgesamt neun Meditationen, die auch die Mutter Jesu, die Hirten und die Engel personifizieren, erscheint jedes zeitliche Metrum aufgebrochen. Die harmonische Unbestimmtheit verstärkt den Eindruck des Unwirklichen. Christof Becker verlieh diesen von tiefen religiösen Empfindungen geprägten und assoziativen Klangbildern einen luziden Ausdruck.

Auch fand der Interpret an der Kleuker-Orgel exquisite Registerkombinationen, die auch jene Passagen auskolorierten, in denen ein eher expressives Ausdrucksvermögen verlangt wird. Etwa dort, wo drastische Klangballungen und abgründige Bässe die Geburt Jesu mit seinem Opfertod am Kreuz in Verbindung setzen. Immerhin wird der Ernst der Lage mit einem versöhnlich wirkenden finalen Durakkord gemildert.

Gottes Wort, das sich in der Sohnesgeburt beglaubigt, verschaffte sich zu den flirrenden Klängen im Schwellwerk in majestätischen Bassschritten Gehör. Die Dankbarkeit der Menschen, die sich nun fortan Gotteskinder nennen dürfen, illustrierte der Organist mit sprunghaften Klängen in einem sich dynamisch ausdehnenden Spektrum, und das Lob der Engel wurde in flatternden Bewegungen abgebildet – im Himmel herrschte aufgeregte Betriebsamkeit.

Die überwiegend friedvolle und ruhige Stimmung entlud sich im Finale in einem von grellen Farben durchzuckten Klangtableau. Altkirchenpräsident Eberhard Cherdron, der die Meditationen begleitend biblisch und theologisch einordnete, sah in diesem „grandiosen Schluss“ die zentrale Weihnachtsbotschaft enthalten: „Gott ist mitten unter uns.“ Und das nicht nur zur Weihnachtszeit, wie Messiaens „Nativité“ mit hoher Intensität zu unterstreichen schien.