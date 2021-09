Hinter die Kulissen schauen

Speyer. Nach dem sehr erfolgreichen dritten Speyerer Abendbummel am vergangenen Freitag legt die Abteilung Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Veranstaltungen der Stadtverwaltung umgehend mit der vierten Auflage des noch neuen Veranstaltungsformats nach – dieses Mal mit einem „Postgalerie Spezial“.

Am Donnerstag, 14. Oktober, erhalten alle Interessierten die Gelegenheit, einen Blick hinter die Kulissen der denkmalgeschützten Fassade der ehemaligen Oberpostdirektion direkt neben dem Altpörtel zu werfen und einen informativen und unterhaltsamen Abend zu erleben. Mehrere Geschäfte, die in der Postgalerie angesiedelt sind, werden zeigen, was sie zu bieten haben – spannende Hintergrundinfos sind ja bei diesem Format immer garantiert!

Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler wird die Teilnehmenden am 14. Oktober um 18 Uhr schon draußen auf dem Postplatz begrüßen, für den ja wohl demnächst eine Umgestaltung auf dem Plan stehen dürfte. Sie wird anschließend mit den Bürgern und Besuchern die beteiligten, aktuell noch geheimgehaltenen Geschäfte besuchen. Natürlich wird auch das Centermanagement der Postgalerie für Fragen zur Verfügung stehen.

Wer sich überraschen lassen möchte, kann sich ab sofort verbindlich zur Teilnahme am vierten Speyerer Abendbummel anmelden. Interessierte werden gebeten, sich unter Angabe von Name, Anschrift und Telefonnummer, per E-Mail an heidi.jester@stadt-speyer.de zu wenden. Die 36 Eintrittskarten werden dann mit der Post versendet. zg

