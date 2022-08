Hinter die Kulissen von Songwritern blicken

Speyer. Die Songwriter-Show „Ulis Wohnzimmer“ startet am Freitag, 2. September, um 20 Uhr im Philipp eins in den Herbst. Gastgeber und Songwriter Ulrich Zehfuß präsentiert mit Fee Badenius und Matthias Binner zwei feste Größen der Szene.

Hintergründige Texte, akustische Musik, Blicke hinter die Kulissen des Künstlerdaseins und jede Menge Abwechslung und Unterhaltung: Ulrich Zehfuß rahmt mit eigenen Songs den Abend ein und rollt für seine Gäste den roten Teppich aus.

Fee Badenius ist eine Künstlerin, die verzaubert. Ihre Heimat und ihr Lebensmittelpunkt ist das Ruhrgebiet, welches ihr Leben geprägt hat und wovon sie in ihren mitreißenden Bühnenshows gerne erzählt. Die Singer-Songwriterin besticht durch eine einzigartige Bühnenpräsenz. Ihre Lieder – stets irgendwo zwischen Zartheit und Stärke, Witz und Melancholie – bestechen musikalisch und textlich. Für ihre Werke wurde Badenius mit zahlreichen Kleinkunstpreisen ausgezeichnet. Ihr feiner Humor und ihre authentisch sympathische Art machen Live-Auftritte zu einem Erlebnis. Ihr letztes Album „Superheldenteam“ erschien 2020 bei „Retter des Rocks Records“.

Der 1972 in Westberlin geborene Matthias Binner ist ein Allrounder und hat in der Welt der Kleinkunst und des Theaters seine Bestimmung gefunden. „Seit es Menschen gibt, singen sie Lieder“, betont Binner und tut das selbst mit einem großen Selbstverständnis. Der Schüler Christof Stählins erzählt in seinen Chansons über die Dinge des Alltags. Dabei begeistert er mit einer subtilen Nachdenklichkeit gepaart mit Melodien mit Ohrwurm-Potenzial. Bereits 2020 stellte er in Speyer live sein Programm „Unbeirrbar sein“ vor, das jetzt als Album erscheint. zg