Historische Bedeutung wird rund um Hasenpfuhl untersucht

Speyer. Die erste von drei Stadtbegehungen findet am Montag, 23. Mai, zwischen 15.30 und 18 Uhr statt. Sie dreht sich rund um die Überprüfung einer möglichen Ausweitung der Denkmalzone. Das Gebiet der Begehung ist die Altstadt/Hasenpfuhl sowie angrenzende Bereiche. Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler wird gemeinsam mit den Vertretern der Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz aus Mainz und Mitarbeitern der Stadtverwaltung die Bedeutung der historischen Innenstadt für den Denkmalschutz erläutern.

Das Thema wurde bereits von Mitarbeitern der Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz Mainz als zuständige Denkmalfachbehörde als Teil einer Sondersitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung, Bauen und Konversion (ASBK) am 11. November 2021 mittels einer Voruntersuchung dargestellt und in einer anschließenden Pressemitteilung erläutert. Weiterführende Informationen sowie die Ergebnisse der Voruntersuchungen der GDKE Mainz sind unter www.speyer.de/stadtdenkmal zu finden.

Anlass der Untersuchungen ist die hohe stadthistorische Bedeutung der Altstadt Speyer mit jetzt zwei Unesco-Welterbestätten, die zu einem weitergehenden baulichen Umgebungsschutz und damit zu höheren Anforderungen an die Belange des Denkmalschutzes sowie der Stadtbildpflege führen. Weiterhin wurde die in der Denkmaltopographie Speyer bereits 1985 untersuchte umfassende Denkmalzone „Stadtdenkmal Speyer“ bisher nicht umgesetzt und die Regelungen der Altstadtsatzung gewährleisten in der veränderten Situation keinen angemessenen Schutz für die historische Bausubstanz und das überlieferte Stadtbild.

Auch Bürger eingeladen

Nach Abschluss der Begehungen erfolgt eine nochmalige eingehende Erläuterung des Themas durch die GDKE Mainz in einer Sitzung des ASBK. Im Anschluss daran wird der Stadtrat darüber entscheiden, ob die GDKE Mainz mit Untersuchungen zu einer Ausweitung der bestehenden Denkmalzone zum „Stadtdenkmal Speyer“ beauftragt werden soll.

Die zweite und dritte Begehung erfolgen am 27. Juni von 14 bis 16.30 Uhr sowie am 19. Juli von 15.30 bis 18 Uhr. Die Routen der drei Begehungen können der beigefügten Übersichtskarte entnommen werden. Start- und Endpunkt ist immer der Rathausinnenhof.

Interessierte Bürger sind zu den Begehungen eingeladen. Die Stadtverwaltung weist allerdings darauf hin, dass die Akustik bei den Rundgängen herausfordernd ist und nur eine begrenzte Anzahl an Headsets zur Verfügung steht. zg

Info: Weitere Infos gibt es unter www.speyer.de