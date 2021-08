Historisches Museum der Pfalz: Fotos zeigen, wie die Kohl-Büste entstand

Speyer/Mannheim. Diese Fotos haben dem Historischen Museum der Pfalz bisher gefehlt. Sie stellen eine interessante Ergänzung zur Büste von Altkanzler Helmut Kohl dar, welche die Ike und Berthold Roland-Stiftung dem Historischen Verein der Pfalz im Juli 2017 übereignete und die der Förderverein des Museums wie in solchen Fällen üblich dem Speyerer Kulturtempel für Ausstellungszwecke überließ.

Die Fotos hatte Stiftungs-Geschäftsführer Oliver Roland beim Durchforsten des umfangreichen Archivs wieder entdeckt. Mit der Schenkung hat er einer künftigen zeitgeschichtlichen Ausstellung unter Berücksichtigung von Kohl-Exponaten einen wichtigen Baustein hinzugefügt. Am Sitz der Stiftung in Mannheim nahmen Oberbürgermeister a. D. Werner Schineller in seiner Eigenschaft als Vorsitzender des Historischen Vereins der Pfalz, Museumsdirektor Dr. Alexander Schubert und Bürgermeisterin Monika Kabs die Aufnahmen entgegen.

Ein Stück Zeitgeschichte

Bei den lange vermissten Fotos handelt es sich wahrhaftig um zeitgeschichtliche Dokumente. Zeigen sie doch einen bereits vom Leben gezeichneten Ex-Kanzler, wie er dem renommierten Bildhauer Karlheinz Oswald zur Fertigung einer Büste Modell sitzt. Das im Eisenguss-Verfahren entstandene Kunstwerk hat Oswald zwischen 2002 und 2003 in seinem damaligen Atelier im Mainzer Eisgrubweg gefertigt.

Heute lebt und arbeitet der Künstler wechselweise in Locarno und Zürich. Wir erreichten ihn in Locarno, wo er sich derzeit aufhält und bereitwillig Auskunft über die fast 20 Jahre zurückliegende Auftragsarbeit gab, die Stiftungsgründer Dr. Berthold Roland seinerzeit initiiert hatte.

Im Gespräch mit dieser Zeitung ließ der Bildhauer durchblicken, dass Kohl ihm an fünf Tagen jeweils etwa eineinhalb Stunden Modell gesessen habe. „Er war sehr diszipliniert, saß aber nie wirklich still, sondern vereinbarte am Telefon permanent Termine mit verschiedenen Institutionen und Personen wie dem Mainzer Bischof Karl Lehmann“, erinnerte sich Oswald, der im Laufe der Sitzungen auch zwei Acrylbilder von Kohl malte.

Die damals vom Frankfurter Fotografen Martin Joppich geschossenen Aufnahmen, der uns auf Anfrage dankenswerterweise die Freigabe zur Veröffentlichung erteilte, ermöglichen trotz zerfurchter Gesichtszüge Rückschlüsse auf die für Kohl so typische Willensstärke. Auch um die sichtbar gewordenen Lebensspuren derart markant herausarbeiten zu können, hat sich Bildhauer Oswald für das Eisenguss-Verfahren entschieden.

Museumsdirektor Schubert erklärte auf Anfrage, dass das Museum dabei sei, einen Sammlungsbestand zur bedeutendsten Pfälzer Persönlichkeit des 20. Jahrhunderts zu erschließen und die beiden Fotos auf dem Weg dorthin interessante Puzzleteile darstellten. „Nach der Inventarisierung sind sie üblicherweise zunächst für museale und wissenschaftliche Zwecke online öffentlich. Außerdem haben wir im Foyer eine für alle Besucher zugängliche Vitrine, in der wir wechselweise Neuerwerbungen präsentieren. Das wird zu gegebener Zeit auch mit der Kohl-Büste und den Fotos geschehen“, betonte Schubert.

Derzeit werden viele Exponate wegen eines hohen Sanierungsbedarfs im Neubau und dem damit verbundenen Platzmangel im Depot verwahrt. Eine Situation, die Schineller als Vorsitzenden des Historischen Vereins der Pfalz und Mitglied des Stiftungsvorstandes seit Jahren umtreibt. Der Vorsitzende auf Nachfrage: „Der Neubau ist leider geschlossen und wann die dringend notwendige Sanierung erfolgt, steht noch in den Sternen. Wir sind permanent im Gespräch, aber konkrete Beschlüsse wurden bisher noch nicht gefasst!“

Exponate aus Kohls Leben

Träger des Museums ist eine Stiftung mit den Institutionen Bezirksverband Pfalz, Stadt Speyer, Land Rheinland-Pfalz, Evangelische Kirche der Pfalz, Bistum Speyer und Historischer Verein. Sollte die Sanierung des Neubaus irgendwann Realität werden, ist nach Schineller und Schubert dort eine zeitgeschichtliche Abteilung geplant, in der auch wichtige Exponate aus Kohls Leben zu sehen sein werden. Bis dahin heißt es für Besucher, sich in Geduld zu üben und sich an laufenden Präsentationen wie der aktuellen Sonderausstellung „Rendezvous, Frankreichs Militär in der Pfalz 1945 bis 1999“ zu erfreuen.