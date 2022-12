Historisches zum Feiertag

Speyer. An den Feiertagen ist das Historische Museum der Pfalz in Speyer geöffnet und bietet Unterhaltung für große und kleine Gäste. In der gerade eröffneten Schau „Der Grüffelo kommt zurück“ wird die Geschichte vom schauerlichen Monster mit einer giftigen Warze auf der Nase und Stacheln am Rücken sowie der schlauen und mutigen Maus nacherzählt.

Wer zum Weihnachtsfest ein Kulturerlebnis verschenken möchte, erhält Pakete zur Landesausstellung „Die Habsburger im Mittelalter“, dem neuen Dom- und Diözesanmuseum sowie der verlängerten Ausstellung „Rendezvous. Das Militär in der Pfalz 1945-1999“. An Heiligabend ist von von 10 bis 14 Uhr und Silvester von 10 bis 16 Uhr offen. An allen anderen Tagen von 10 bis 18 Uhr. zg