Hitzefrei am Ameisenberg

Speyer. „Yippie, die Sommerferien stehen vor der Tür!“ Das hat die Jugendförderung zum Anlass genommen, um auf dem Gelände des „Fifty‘s“ (am Ameisenberg hinter der Walderholung) ein Urlaubsparadies für Jugendliche und gleichzeitig eine neue Basis für das Sommerferienprogramm zu schaffen. Das Angebot „Hitzefrei“ richtet sich an Jugendliche, die bislang die fünfte bis zehnte Klasse besucht haben und in Speyer wohnhaft sind oder dort zur Schule gehen.

Im Urlaubsparadies wartet eine Menge „Action“, aber auch genug Platz zum Chillen, Quatschen und Abhängen. Außerdem gibt es eine Vielzahl an coolen Angeboten, Ausflügen und Aktionen, wie zum Beispiel der „Mega-Wasserspaß“ mit der Feuerwehr, Stand-Up-Paddling auf dem Altrhein, Fußball- und Hockeytraining sowie Ausflüge zum Angeln, Lama-Wandern oder Lasertaggen.

Einfach mal vorbeischauen

Das vollständige Programm kann auf der Homepage der Jugendförderung, www.jufö.de, eingesehen werden. Anmeldungen sind immer montags ab 12 Uhr für die Termine der Folgewoche möglich. Das Urlaubsparadies am „Fifty‘s“ an sich ist in den Sommerferien sechs Wochen lang täglich von 14 bis 18 Uhr kostenfrei und ohne Voranmeldung für die Jugendlichen zugänglich. zg