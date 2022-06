„Hitzefrei“ heißt das neue Ferienprogramm

Speyer. Endlich funktioniert wieder alles gut: In Speyer heißt es in den Sommerferien neuerlich „Hitzefrei“. Das Team der städtischen Jugendförderung bietet unter diesem Titel auf dem Gelände des „Fifty‘s“ (erster Richtweg 6, direkt hinter der Walderholung) wieder ein wahres Urlaubsparadies für Jugendliche an. In der „Basis“ erwartet die Jugendlichen jede Menge Action sowie genügend Zeit und Raum zum Chillen und Relaxen.

Das Angebot „Hitzefrei“ richtet sich an all jene, die bislang die 5. bis 10. Klasse besucht haben und in Speyer wohnhaft sind oder dort zur Schule gehen. Also können sich auch Kinder und Jugendliche aus den badischen Gemeinden Altlußheim, Ketsch und Neulußheim anmelden, die eine der weiterführenden Schulen in der Domstadt besuchen.

Wie immer gibt es parallel eine Vielzahl an coolen Angeboten, Ausflügen und Aktionen, wie zum Beispiel der „Mega-Wasserspaß“ mit der Feuerwehr, Stand-up-Paddling auf dem Altrhein, tolles Fußballtraining, Angeln, Bogenschießen und vieles mehr.

Das vollständige Programm kann ab dem 1. Juli auf der Homepage der Jugendförderung unter www.jufö.de eingesehen werden. Anmeldungen sind direkt vor Ort in der „Basis“ immer montags ab 12 Uhr für die Termine der Folgewoche möglich.

Das Urlaubsparadies am „Fifty‘s“ ist dann während der rheinland-pfälzischen Sommerferien für insgesamt sechs Wochen täglich von 14 bis 18 Uhr kostenfrei und ohne Voranmeldung für die Jugendlichen zugänglich. Nur für Aktionen ist eine verbindliche Anmeldung notwendig.

Um an der Aktion „Hitzefrei“ teilzunehmen ist eine generelle Einverständniserklärung der Eltern nötig. Diese gilt dann für den gesamten Zeitraum. Das Formular dafür kann demnächst über die Homepage der Jugendförderung heruntergeladen werden.

Erlaubnis der Eltern nötig

Für bestimmte Aktionen, wie für Wasseraktionen und Übernachtungen, sind zusätzliche Einverständniserklärungen nötig. Diese stehen ab Juli zum Download bereit und müssen ausgefüllt und unterschrieben zu den Aktionen mitgebracht werden. Ohne diese Einverständniserklärung ist die Teilnahme nicht möglich! Sollte kein Drucker zur Verfügung stehen, kann gerne mit der Jugendförderung direkt Kontakt aufgenommen werden. zg