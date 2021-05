Höchste Ehrung für Karl-Heinz Wässa

Speyer. Im März 2020 stellte der Vorstand der Lebenshilfe Speyer-Schifferstadt, unterstützt vom Vorstand des Landesverbandes Rheinland-Pfalz, bei der Bundesvereinigung Lebenshilfe den Antrag, das Speyerer Ehrenmitglied Karl-Heinz Wässa für seine vielfachen Verdienste um Menschen mit Behinderung mit der Ehrennadel in Gold, der höchsten Auszeichnung der Bundesvereinigung, zu würdigen.

„Ungeachtet der für die Lebenshilfe äußerst positiven Leidenschaft des Genannten, dessen soziales Engagement mehrfach in Presseberichten bekannt gemacht wurde, was schon zu einer großartigen Werbung für die Lebenshilfe wurde, ist es der wesentliche Verdienst von Karl-Heinz Wässa, dass der demografische Wandel in unserer Gesellschaft, verbunden mit dem Verlust vielfachen ehrenamtlichen Engagements, bei uns nicht in entsprechendem Maße wirksam wird. Nach wie vor gewinnt Karl-Heinz Wässa (91) die Herzen der Menschen für unsere Arbeit“, heiß es in dem Antrag.

Die Würdigung, welche der Vorstand der Bundesvereinigung umgehend beschlossen hatte, hätte ihn schon an seinem 90. Geburtstag 2020 erfreuen sollen. Mit „Corona“ kam alles anders. Immer wieder wurde die Übergabe verschoben, da eine solche Ehrung normalerweise nur ein Vorstandsmitglied der Bundesvereinigung vornimmt. Nun, am 91. Geburtstag des Ausgezeichneten, konnte ihm endlich durch die stellvertretende Vorsitzende der Bundeskammer der Bundesvereinigung, Barbara Jesse, in Anwesenheit des Vorsitzenden, Gerhard Wissmann, und des Geschäftsführers der Ortsvereinigung, Martin Zimmer, Urkunde und Nadel überreicht werden. Mit dieser Auszeichnung würdigt die Lebenshilfe beispielhaftes Wirken und persönliches Engagement zugunsten der Mitbürgerinnen und Mitbürger und ihrer Familien, so die Lebenshilfe weiter.

Immer einen Scherz parat

Barbara Jesse überbrachte die besten Wünsche des Bundesvorstandes und dankte auch als Vorsitzende des Landesverbandes der Lebenshilfe Rheinland-Pfalz für das unermüdliche Engagement des Geehrten, der versicherte, dass ihn die Auszeichnung mit großem Stolz erfülle und die Nadel ab sofort fest zu seiner Kleidung gehören werde. Schmunzelnd fügte der 91-Jährige hinzu: „Zumindest für die nächsten zehn Jahre.“ zg

