Hoffnung auf Umdenken im Ukraine-Krieg

Speyer. Der Krieg in der Ukraine bewegt auch die Menschen in der Pfalz weiterhin. Vielerorts versammeln sich Gläubige zu Friedensgebeten, um ihre Verbundenheit mit den Opfern des Kriegs auszudrücken und ein Zeichen gegen die Gewalt zu setzen.

Auch im Dom zu Speyer und der Gedächtniskirche der Protestation finden im Wechsel donnerstags um 19.30 Uhr Friedensgebete statt, ökumenisch organisiert von Dekan Markus Jäckle und Domdekan Christoph Kohl. Am Donnerstag, 10. März, beten Bischof Karl-Heinz Wiesemann und Kirchenpräsidentin Dorothee Wüst gemeinsam in der Gedächtniskirche. Musikalisch wird das Gebet von der Oboistin Susanne Roth-Schmidt und Landeskirchenmusikdirektor Jochen Steuerwald an der Orgel begleitet.

Für friedliche Lösung einsetzen

„Wir beten für die Machthaber und die Soldaten, für eine Besinnung und ein Umdenken“, sagt Angelika Kuhn. Sie hat das Friedensgebet im Dietrich-Bonhoeffer-Zentrum in Ludwigshafen maßgeblich in Gang gesetzt. Jeden Abend wird es angeboten. Diesen Rhythmus hat die Kirchengemeinde bewusst gewählt, „weil der schreckliche Krieg täglich stattfindet und Jesus Christus alle Tage bei uns ist“, betont sie.

Unverzichtbar sind Gebete gegen den Krieg auch für Pfarrer Wilhelm Kwade aus Lustadt im Kirchenbezirk Germersheim: „Wir sind Christen, die darauf vertrauen, dass Gott am Wirken ist und auch Menschen beeinflusst.“ Dies richtet sich an den russischen Präsidenten Putin, aber auch an Verantwortliche in der Politik, die sich jetzt für Aufrüstung aussprechen.

Auf Putins Aggression keinesfalls mit Aufrüstung antworten, sondern weiter mit Russland das klärende Gespräch suchen: Dafür spricht sich auch Pfarrer Detlev Besier aus, der Leiter der Arbeitsstelle für Frieden und Umwelt der Evangelischen Kirche der Pfalz ist. „Der Weg muss zivile Konfliktlösung sein“, betont er. Auch Waffenlieferungen an die Ukraine betrachtet der Friedenspfarrer darum kritisch. Kampfmittel würden immerhin geliefert, um auch benutzt zu werden, sagt er. Damit werde aber kein Konflikt beendet.

Besier sieht die Aufgabe der Kirche darin, sich weiterhin für friedliche Lösungen einzusetzen. Friedensgebete seien dabei ein wichtiges Element, das die Friedensarbeit stärkt.

Onlinediskussion am Abend

Welche Chance aber haben Friedensverhandlungen? Dieser Frage geht die Evangelische Akademie der Pfalz nach. Sie lädt zu einer Online-Diskussion unter dem Titel „Was hilft? Krieg in der Ukraine – Militärische Logik und zivile Optionen“. An diesem Mittwoch, 9. März, von 19 bis 20.30 Uhr, laden drei Fachleute zum Austausch ein: Charlotte Dany, Leiterin der Friedensakademie Rheinland-Pfalz der Universität Koblenz-Landau, Martin Illert, Leiter des Osteuropa-Referats der Evangelischen Kirche Deutschlands, und Andriy Mykhaleyko von der Katholischen Universität Lviv in der Ukraine.

Interessierte können sich noch bis 12 Uhr per E-Mail an die Adresse katrin.jaeger@eapfalz.de für einen Diskussionsplatz melden. zg