Hoher Sachschaden bei Einbruch in Speyerer Werksgelände

Speyer. Unbekannte haben in der Nacht von Montag auf Dienstag den Zaun eines Werksgeländes in Speyer durchtrennt und vier Paletten Metall entwendet. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Diebstahl zwischen 22 Uhr und 6 Uhr in der Brunckstraße. Zum Abtransport des Metalls muss ein Fahrzeug genutzt werden sein. Beim Diebesgut handelt es sich um mehrere Paletten mit insgesamt 180.000 Stanzfedern im Gesamtwert von circa 15.500 Euro

Wer etwas beobachtet hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Speyer unter der Rufnummer 06232/137-0 zu melden.