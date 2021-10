Ideenwettbewerb zur Klinik

Speyer. Zu einem Ideenwettbewerb über die weitere Nutzung des ehemaligen Stiftungskrankenhauses ruft das Zukunftsforum Speyer die Bürger auf. Vorschläge können an den Vorsitzenden per E-Mail klaus.stein@zukunftsforum-speyer.org übermittelt werden, heißt es in einer Mitteilung.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Da die Resonanz auf das veröffentlichte Konzept sehr positiv gewesen sei, wurde eine Projektgruppe gegründet, die das weitere Vorgehen planen und koordinieren soll. Beim ersten Treffen der Projektgruppe wurde die Sorge geäußert, dass das Gebäude, beispielsweise durch nicht sachgemäße Wintersicherung von Wasserleitungen und Heizung, nachhaltigen Schaden erleiden könnte. Das könnte den Befürwortern eines Abrisses Vorschub leisten, so die Befürchtung.

Als nächste Schritte sollen Kontakte mit möglichen Betreibern einer Senioreneinrichtung aufgenommen werden. Auch bietet das Zukunftsforum an, „den demokratischen Ratsfraktionen das Konzept genauer zu erläutern“, heißt es wörtlich in der Mitteilung.

Unterstützung von SPD

Erfreut habe man zur Kenntnis genommen, dass der SPD-Vorsitzende Walter Feiniler sich für den Erhalt des Gebäudes und eine weitere Nutzung, wie es das Zukunftsforum vorgeschlagen hat, eindeutig ausgesprochen habe, heißt es abschließend in der Mitteilung des Zukunftsforums. zg

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2