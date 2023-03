Ijoma Mangold berichtet in Speyer von seinem Leben als Halbnigerianer

Speyer. In Dossenheim bei Heidelberg aufgewachsen, sollte Ijoma Mangold in die Fußstapfen seines Vaters treten und in Nigeria eine Häuptlingsrolle übernehmen. Stattdessen hat er Germanistik und Philosophie studiert und ist einer der führenden Literaturkritiker dieses Landes geworden. Ein Sonderweg, der keiner ist – jedenfalls hat sich der Journalist und Schriftsteller nie über seine halbnigerianische Abstammung identifiziert.

Noch nicht einmal die dunklere Hautfarbe habe ihn spüren lassen, dass er anders sei als die anderen, beteuert Mangold bei einer Lesung, die der Verein „Literatur und Musik“ in Speyer initiiert hatte. Im Gespräch mit Moderator Mustafa Al-Slaiman berichtet der Autor der autobiografischen Erzählung „Das deutsche Krokodil“ über seine ungetrübte Selbstwahrnehmung als ein in Deutschland aufgewachsener junger Mann, der bei seiner Mutter eine bildungsbürgerliche Erziehung genoss.

Hat sich lange Zeit keine Gedanken darüber gemacht, dass seine Herkunft mit Afrika verbunden ist: Kritiker und Autor Ijoma Mangold bei seiner Lesung. © Venus

Dass seine Herkunft zur Hälfte mit dem afrikanischen Kontinent verbunden ist, sei ihm erst durch äußere Impulse – etwa die Wahl eines Schwarzen zum amerikanischen Präsidenten – ins Bewusstsein getreten. Und durch den Vater, der nach der Geburt des Jungen zurück nach Nigeria gegangen ist, um sich 22 Jahre später per Brief zu melden. Der Sohn sollte das Krankenhaus des zum Mediziner ausgebildeten Vaters übernehmen und war dazu bestimmt, „Chief“ einer nigerianischen Dorfgemeinschaft zu werden.

„Es lief auf die Thronfolge hinaus“, unterstreicht Mangold in Speyer. Für den in Deutschland sozialisierten und mit einer unteilbaren Identität ausgestatteten jungen Mann war das der Moment, die eigene Autonomie gegen die Autorität des Vaters zu verteidigen. Heute wundere er sich allenfalls darüber, dass er einige damit verknüpfte Optionen, die ihm der Vater bot, nicht gründlicher geprüft habe, blickt Mangold zurück.

Abgeklärt gegen Konfrontationen

Im Gespräch mit Mustafa Al-Slaiman berichtet er über Strategien, mit denen er gelegentliche Zuschreibungen, die ihn auf seine vermeintliche Identität als „Ausländer“ festlegen wollten, gekontert habe. So habe er in solchen Situationen in outriertem und gewähltem Deutsch geantwortet, um den Betreffenden zu verblüffen und ihn seiner nicht vorurteilsfreien Haltung zu überführen. Der Journalist und Schriftsteller berichtet darüber auf humorvolle und selbstironische Weise, die eine abgeklärte Haltung gegenüber solchen konfrontativen Begegnungen verraten.

Auch nimmt Mangold Stellung zur Frage, wie es ist, als Literaturkritiker selbst Bücher zu schreiben. Was „Das deutsche Krokodil“ betrifft, so sei die Kritik freundlich damit umgegangen und habe „keine seelischen Verwüstungen ausgelöst“. Das Risiko, ob man mit einer solchen Veröffentlichung „auf die Schnauze fällt“ oder sie „mit Anstand meistert“, gehe man als Autor natürlich ein. Für einen Roman fehle ihm das Talent, glaubt Mangold. Er habe sich stattdessen für die erzählerische Art des Schreibens entschieden. Seine Motivation: „Es soll was Lebendiges entstehen.“

Zur Lebendigkeit der Lesung in Speyer trug das Spiel von „Lömsch“ Lehmann bei, der auf dem Saxofon beziehungsweise der Klarinette Themen aus musikalischen Dramen Richard Wagners improvisierte. Dabei setzte er auch die Stimme tonerzeugend ein und schuf, inklusive Blas- und Klopfgeräuschen, ebenso eine Erzählung – auf eigenwillig faszinierende Weise. Für die Wagner-Motive habe er sich entschieden, nachdem er über Mangolds Affinität zu dieser Musik gelesen habe.

Nächster Gast: Annika Reich

Der Verein „Literatur und Musik“ zur Förderung des Kulturdialogs will in Zukunft weitere Autorenlesungen präsentieren, in denen auch musikalische Beiträge geboten werden. Vereinsvorsitzende Christine Stuck kündigte für Donnerstag, 13. April, 19.30 Uhr, die nächste Veranstaltung mit Annika Reich an, die im ehemaligen Haus Trinitatis der Dreifaltigkeitskirche – dem Brilliant Spaces Haus in der Johannesstraße 6 – aus ihrem Roman „Männer sterben bei uns nicht“ lesen wird. Karten zu 10 Euro (ermäßigt 8 Euro) können unter der E-Mailadresse ticket@li-mu.org reserviert werden.