Ijoma Mangold liest in Speyer

Speyer. Mit einer Lesung von Ijoma Mangold eröffnet der wiedergegründete Verein zur Förderung des Kulturdialogs „Literatur/Musik“ am Dienstag, 28. März, um 19.30 Uhr sein Programm.

Mangold stellt im Haus Trinitatis, Johannesstraße 6a, Auszüge aus „Das deutsche Krokodil. Meine Geschichte“ vor. Der Saxofonist Lömsch Lehmann sorgt für die passende Musik.

Ijoma Mangold wächst in den 1970er Jahren in Heidelberg auf. Seine Mutter stammt aus Schlesien, sein Vater ist aus Nigeria nach Deutschland gekommen, geht aber nach kurzer Zeit nach Afrika zurück. Erst 22 Jahre später meldet er sich wieder – und bringt Unruhe in die Verhältnisse. Wie ist die Jugend als „Mischlingskind“ und „Mulatte“? zg