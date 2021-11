Im Bademaxx gilt die 2G-Regel

Speyer. Die Stadtwerke teilen mit, dass nach Information von Gesundheitsminister Clemens Hoch die 28. Corona-Bekämpfungsverordnung am Mittwoch, 24. November, in Kraft treten soll. Auch in Innenbereichen von Schwimmbädern und Saunen gilt dann die 2G-Regel.

Das bedeutet für das Sport- und Erlebnisbad Bademaxx, dass nur vollständig geimpfte oder genesene Personen sowie Kinder bis einschließlich elf Jahre Tickets online oder an der Bademaxx-Kasse erwerben können.

Für ältere Kinder und Jugendliche von zwölf bis einschließlich 17 Jahren ist der Eintritt mit einem POC-Antigen-Test (durch geschultes Personal) möglich (kein Schultest, kein Selbsttest). Bei Zahlung an der Kasse können Gutscheine und Wertkarten eingelöst werden.

Voraussetzung für den Bademaxx-Eintritt ohne Onlineticket ist die Nutzung der Luca-App, um die Kontaktdatenerfassung sicherzustellen. zg

