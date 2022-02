Im Gebiet „Soziale Stadt Speyer-Süd“ stehen einige Baumaßnahmen an

Speyer. Im Projektgebiet „Soziale Stadt Speyer-Süd“ stehen dieses Jahr einige Baumaßnahmen an. Um den Bewohnern vom Verlauf und der Organisation der Baustellen zu berichten, lud die Stadtverwaltung zur digitalen Infoveranstaltung ein.

„Viel lieber hätten wir uns persönlich mit Ihnen getroffen. Uns ist es jedoch wichtig, dass wir den Faden nicht verlieren. Daher wollen wir Anmerkungen und Fragen zu den Bauvorhaben hören“, begrüßte Oberbürgermeistern Stefanie Seiler die rund 40 Teilnehmer. Durch Stadtberater Dr. Sven Fries moderiert stand Boris Egem vom Landesbetrieb Mobilität Rede und Antwort zum Thema „Closwegbrücke“, während Florian Benner, Abteilungsleiter Tiefbau, Verkehrsplanung und ÖPNV und Steffen Schwendy, städtischer Projektleiter „Soziale Stadt“, die anderen Bereiche vorstellten.

Wichtige Verkehrsverbindung

Die 1966 erbaute Closwegbrücke über die B 39 stellt die wichtigste Verkehrsverbindung zwischen dem Stadtteil Vogelgesang und der Innenstadt dar. Der für seine Zeit typische Brückenbau mit Hohlkörpern im Beton führte im Laufe der Jahre zu Wasserschäden und Korrosion in der Konstruktion. Da die Schäden massiv sind, muss nun ein Neubau erfolgen: „Wir werden im Herbst mit den Bauarbeiten beginnen. Zunächst wird die alte Brücke abgebrochen, bevor dann an Ort und Stelle eine neue errichtet wird – weitestgehend unter Aufrechthaltung des Verkehrs auf der B 39, die ja von der Salierbrücke an Speyer vorbei Richtung Pfalz führt.“

Lediglich an einem Wochenende und in einer zusätzlichen Nacht im Verlauf der Arbeiten werde die wichtige Verkehrsachse voraussichtlich gesperrt werden müssen, sicherte Egem zu. Er stellte außerdem das Verkehrskonzept vor: Die Bundesstraße werde auf Höhe der Baustelle auf Tempo 50 begrenzt und die Fahrstreifen verengt, sodass der Verkehrsfluss nicht unterbrochen werde. Da der Verkehr zum Vogelgesang während der kurzen Sperrungen durch den Stadtteil geleitet wird, war den Bürgerinnen und Bürgern wichtig, Sicherheit an der Grundschule zu schaffen sowie die Anwohnenden zu entlasten. „Diesem wichtigen Anliegen werden wir mit Hilfe der Polizei und des Ordnungsamts nachkommen“, versicherte OB Seiler.

Während die Erneuerung der Closwegbrücke temporär die Überquerung der B 39 erschwert, wird durch den Bau der Fuß- und Radwegbrücke eine neue Verbindung zwischen den Bezirken geschaffen. Das Projekt ist den Bewohnern des Speyerer Südens bekannt, denn sie hatten in den vergangenen zwei Jahren die Gelegenheit genutzt, in mehreren Beteiligungsaktionen an der Entstehung mitzuwirken. „Wir freuen uns, dass das Projekt einen so guten Verlauf genommen hat und können im Frühjahr mit dem Bau beginnen”, berichtete Florian Benner und ergänzte: „Wir werden nicht ganz fertig werden, bis die Arbeiten an der Closwegbrücke beginnen, sodass es zu einer kurzen Überschneidung mit dieser Maßnahme kommen kann, bevor der neue Steg nutzbar sein wird.“

Auch für diese Baustelle besteht die Notwendigkeit, die B 39 in vier Nächten zu sperren. Er versicherte: „Die Sperrungen haben wir bewusst auf Nächte an Wochenenden gelegt, sodass das umzuleitende Verkehrsaufkommen gering ist.“ Zum Ende des Jahres soll der Fuß- und Radsteg komplett fertig sein. Auch Steffen Schwendy hatte gute Neuigkeiten: Die Beteiligung zum geplanten Spielplatz am Priesterseminar, direkt am Fuß des neuen Fuß- und Radstegs, wurde sowohl von Erwachsenen als auch Kindern rege genutzt, um Vorschläge für die Gestaltung einzubringen. Nun liegen Entwürfe vor: „Wir wollen sowohl den schönen Baumbestand als auch die Rampe des neuen Stegs mit in die Planung einbeziehen”, so Schwendy.

Für alle Altersgruppen geeignet

„So entstehen unterschiedliche Bereiche auf dem Gelände, denen wir verschiedene Nutzungen zuteilen wollen: Spielgelegenheiten für Kleinkinder, einen an die Rampe angeschlossenen und damit inklusiven Kletter- und Rutschbereich sowie Bänke und Outdoor-Fitnessgeräte für Erwachsene.“ Die Zuhörer zeigten besondere Begeisterung für die Doppelschaukel und das Wackelpferd – Elemente, die den Spielplatz von anderen abheben sollen. Anregungen, noch weitere innovative Spielgeräte einzuplanen, nahm Schwendy auf und versicherte, die Ideen mit der Zielgruppe, den Kindern aus dem Stadtteil, zu besprechen. Gebaut wird die hauptsächlich durch das Gemeinnützige Siedlungswerk Speyer GmbH finanzierte Maßnahme im vierten Quartal 2022, sodass sie mit der Eröffnung des Stegs ebenfalls schon genutzt werden kann.

Oberbürgermeisterin Seiler versicherte, man werde alles dafür tun, dass die Baumaßnahmen zügig und möglichst störungsfrei umgesetzt würden. Eine Dokumentation der Veranstaltung werde bald auf die Website www.speyer.de gestellt. zg