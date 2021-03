Speyer. Weihbischof Otto Georgens feiert am Sonntag, 14. März, ein Pontifikalamt im Dom. Der festliche Gottesdienst beginnt um 10 Uhr. Mit der Messe wird an die Amtseinführung von Papst Franziskus im März 2013 erinnert. Der Gottesdienst wird außerdem zum Gedenken an die Einführung von Dr. Karl-Heinz Wiesemann in sein am Amt als Bischof von Speyer am 2. März 2008 gefeiert.

Musikalisch wird der Gottesdienst von der Dommusik mit Kantorengesängen und Orgelmusik gestaltet. Den Kantorendienst übernehmen Mitglieder der Chöre der Dommusik. An der Orgel spielt Domorganist Markus Eichenlaub.

Aufgrund der mit der Corona-Pandemie verbundenen Beschränkungen wird für die Gottesdienste im Dom um vorherige Anmeldung über das Pfarrbüro der Dompfarrei Pax Christi, Telefon 06232/10 21 40, E-Mail pfarramt.speyer@bistum-speyer.de oder die Homepage des Speyerer Domes www.dom-zu-speyer.de gebeten. Bei der Mitfeier gelten die vorgeschriebenen Hygienemaßnahmen. zg