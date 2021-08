Im Gespräch mit den Geschäftsleuten

Speyer. Nach dem großen Erfolg der beiden letzten Veranstaltungen dieser Art, haben Interessierte am Freitag, 17. September, nunmehr zum dritten Mal die Gelegenheit, den lokalen Einzelhandel bei einem Speyerer Abendbummel von einer neuen Seite kennenzulernen und einen informativen und unterhaltsamen Abend zu erleben.

Die städtische Wirtschaftsförderung konnte vier Einzelhändler gewinnen, die einen Blick hinter die Kulissen ihrer Geschäfte erlauben und zeigen, was sie zu bieten haben. Da sind spannende Hintergrundinfos garantiert. Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler wird die Teilnehmer ab 18 Uhr auf dem Geschirrplätzel begrüßen und anschließend mit ihnen die Geschäfte in der Innenstadt besuchen.

„In Zeiten nicht nachlassender Konkurrenz durch den Online-Handel, haben die Einzelhändler bei diesem Veranstaltungsformat die Möglichkeit, der Kundschaft das eigene Angebot vor Ort auf eine völlig neue Art und Weise zu zeigen. Sie unterstreichen dabei, wie wichtig es ist, den stationären Einzelhandel zu unterstützen“, erklärt Seiler.

Wer sich überraschen lassen möchte, kann sich ab sofort verbindlich zur Teilnahme am Speyerer Abendbummel anmelden. Interessierte werden gebeten, sich unter Angabe von Name, Anschrift und Telefonnummer, per E-Mail an presse@stadt-speyer.de zu wenden. Die Eintrittskarten erhalten die Teilnehmenden auf dem Postweg. Aufgrund der Corona-Einschränkungen können maximal 36 Teilnehmer mit von der Partie sein. zg

