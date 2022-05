Im Hasenpfuhl wird wieder gefeiert

Speyer. Nach zweijähriger pandemiebedingter Pause soll am Freitag und Samstag, 9. und 10. September, das 45. Altstadtfest stattfinden.

Das Fest hat seinen Ursprung als Veranstaltung von und für Speyerer Vereine und Anwohner der Altstadt. Diese Tatsache verleiht den Festlichkeiten einen besonderen Charakter, der jährlich eine Vielzahl an Besuchern von nah und fern anlockt. Die Eröffnung des Altstadtfestes ist für Freitag, 9. September, um 18.30 Uhr geplant.

Vereine und Anwohner werden gebeten, der Stadtverwaltung mitzuteilen, ob sie sich am Altstadtfest aktiv beteiligen möchten, etwas verkauft oder aufgestellt werden soll, ob Flächen wie Innenhöfe vorhanden sind und ob darüber hinaus unverbindliche Wünsche bestehen.

Hierzu können sich Interessierte bis Dienstag, 31. Mai, formlos per E-Mail an heidi.jester@stadt-speyer.de an Heidi Jester aus der Abteilung Wirtschaftsförderung wenden oder das Formular auf der städtischen Homepage www.speyer.de unter „Feste und Highlights“ heruntergeladen und ausgefüllt ebenfalls per E-Mail verschicken.

„Weitere Informationen kommen den beteiligten Personen im Laufe der Planungen zu“, teilen die Organisatoren mit. zg