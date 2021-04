Immer mehr Jüngere infiziert

Speyer. Der wöchentliche Corona-Impfbericht der Stadt hat am Freitag einmal mehr deutlich gemacht, dass auf kommunaler Ebene zwar hervorragende Arbeit geleistet wird, die Umsetzung in die Praxis aber immer von den Vorgaben des Bundes und des jeweiligen Bundeslands abhängt.

Bei der Videokonferenz brachte es Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler mit wenigen Worten auf den Punkt. Vor allem mit Blick auf die am gleichen Tag in Kraft getretene Bundesnotbremse zur Änderung des Infektionsschutzgesetzes sagte Seiler: „Unser Dilemma ist, das wir immer abwarten müssen, wann welche Gesetzgebung wie in Kraft tritt. Erst wenn die Rechtsgrundlagen vorliegen, können Kommunen ihre Handlungsmöglichkeiten definieren!“

Signale aus Mainz lassen jedoch vermuten, dass die Ausgangsbeschränkung ab diesem Samstag von 22 bis 5 Uhr auch in Speyer greift. Die Stadtchefin verkniff sich die Bemerkung nach dem Sinn einer solchen Einschränkung, da die Innenstädte spätestens ab 19 Uhr ohnehin verödet sind.

Trotz einer diffusen Quellenlage nannte Seiler Arbeitsplätze und familiäres Umfeld als Hauptursache für die sich ausbreitende Pandemie, wovon auch in Speyer immer mehr jüngere Menschen betroffen seien.

Grundsätzlich ist die Stadt jedoch auf einem guten Weg. Schnellteststationen schießen wie Pilze aus dem Boden und im Impfzentrum der Stadthalle werden derzeit täglich 400 Personen geimpft. Eine Kapazität, die nach den Ausführungen des Brand- und Katastrophenschutzinspekteurs Peter Eymann nicht immer ausgeschöpft wird.

Dabei erweist sich als Nachteil, dass die Impfzentren an die Zuständigkeit des Landes gebunden sind und bei einer Tagesbelegung von 50 bis 100 Menschen nicht flexibel genug reagieren können, um Lücken zu schließen. Insgesamt wurden in Speyer 13 461 Personen geimpft. Davon entfallen auf das Impfzentrum 10 711 und 2750 auf das mobile Team des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) im Kreisverband Speyer

