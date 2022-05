Impfaktion für Kinder

Speyer. Die Stiko empfiehlt nun auch die Impfung aller Kinder von fünf bis elf Jahren. Prof. Gerald Haupt, der im Sommer letzten Jahres die großen Impfaktionen in Speyer initiiert hat, begrüßt diese Empfehlung ausdrücklich. Die ursprüngliche Stikoempfehlung hat eine Impfung nur für vorbelastete Kinder angeraten, bei gesunden war eine Impfung möglich, aber nicht empfohlen.

„Wir beobachten die internationale Literatur sehr intensiv und ziehen unsere Schlussfolgerungen. Wir haben frühzeitig mit Boosterungen begonnen und auch die Impfung von unter 18-Jährigen Teenagern und von fünf- bis elfjährigen Kindern haben wir vor einer Stiko-Empfehlung begonnen. Natürlich sehr verantwortungsbewusst – auf der Basis der Literatur sowie auf Zulassungen und Empfehlungen in anderen Ländern. Die Stiko hat uns jedes Mal bestätigt, so auch dieses Mal“, sagt der Arzt.

„Die Impfung“, sagt Haupt weiter, „hat nicht nur die Aufgabe, eine Infektion zu verhindern. Seit des Auftretens von Omikron sieht man häufiger Infektionen trotz vorhergegangener Impfung. Die Impfung verhindert aber schwere Verläufe“.

Aber warum soll man Kinder in dem Alter impfen, die bei Omikron in der Regel milde Verläufe haben? „Auch bei Kindern kommen – wenn auch selten – schwere Infektionen vor, so das sogenannte PIMS, eine systemische Entzündung mit Beteiligung mehrere Organe. Dies trifft genauso Kinder ohne Vorerkrankungen. Und hier hat die Impfung eine hohe Schutzwirkung“, so Haupt. Ist die Impfung in dem Alter sicher? „Ja, die Impfung ist sehr sicher“, sagt Haupt. „Die als Impfkomplikation befürchtete Myokarditis wurde in Deutschland und Israel gar nicht beobachtet, in den USA mit rund zehn Millionen Impfungen in dem Alter gab es 15 Fälle – die komplett ausgeheilt sind“, so der Arzt.

Samstagfrüh vorbeischauen

In Deutschland ist ein Fünftel der Altersgruppe geimpft. Aber es sind auch viele infiziert gewesen, warum sollen die geimpft werden? „In der Tat sind fast 80 Prozent der Kinder in dem Alter bereits infiziert gewesen – die allermeisten mit Omikron. Diese Kinder sind auch gut geschützt gegen eine erneute Omikroninfektion. Aber eben nicht gegen andere Varianten – und Mutationen kommen in immer kürzeren Abständen. Eine zusätzliche Impfung – eine Impfung genügt – vervielfacht den Schutz. Für die Kinder zwischen fünf und elf Jahren (aber auch für interessierte Erwachsene) bieten wir am Samstag, 28. Mai, ab 8.30 Uhr eine offene Impfung in unserer Praxis an. Wir impfen bis 10 Uhr, bei Andrang länger.“ zg