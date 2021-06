Impfaktion in Speyer: Terminbuchung vorübergehend nicht möglich

Speyer. Am diesem Montag, 14. Juni, wurde um 8 Uhr das erste Ticketkontingent für die Drive-Thru-Impfaktion in Speyer am kommenden Sonntag freigeschaltet. Da Menschen aus ganz Deutschland versuchen, auf den Server zuzugreifen, ist dieser leider so stark überlastet, dass bislang keine Buchung erfolgreich war. Die städtischen Mitarbeiter sowie der Provider arbeiten auf Hochtouren daran, das Buchungssystem wieder zu aktivieren. "Wir bitten um Geduld und Verständnis und geben bekannt, sobald neue Informationen vorliegen", heißt es seitens der Stadt weiter.



