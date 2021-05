Impfangebot für Wohnungslose

Speyer. Die Stadt hat in Abstimmung mit dem Sozialministerium beschlossen, wohnungs- und obdachlosen Menschen eine Impfung mit dem Impfstoff Johnson & Johnson anzubieten. Die Aktion wurde am vergangenen Samstag nach medizinischer Aufklärung im Impfzentrum der Stadt umgesetzt. Das hat die Verwaltung am Freitag in einer Pressemeldung mitgeteilt.

„Mit dieser Aktion wollten wir noch nicht geimpften Menschen, die keinen eigenen Hausarzt oder nicht die Möglichkeit haben, sich online für einen Impftermin zu registrieren, ein niedrigschwelliges Angebot darlegen“, erläutert Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler den Hintergrund der Aktion.

„Der Impfstoff von Johnson & Johnson hat zusätzlich den Vorteil, dass nur eine Impfung erfolgen muss, was für einige aufgrund ihrer momentanen Lebenssituation eine große Erleichterung mit sich bringen kann“, ergänzt Bürgermeisterin und Sozialdezernentin Monika Kabs.

Die städtischen Mitarbeiter der Wohnraumsicherung, Asylstelle und Sozialhilfe brachten die impfwilligen Bewohner der Unterkünfte für wohnungslose Menschen im Schlangenwühl und in der Industriestraße sowie der Gemeinschaftsunterkünfte für Asylbewerber im Birkenweg und in der Engelsgasse ins Impfzentrum. Dort wurden insgesamt 52 Menschen geimpft.

„Jede und jeder Speyerer, die oder der durch eine Impfung Schutz vor einer Corona-Erkrankung erfährt, ist ein Erfolg und trägt wesentlich zur Pandemiebekämpfung bei. Daher wollen wir die Aktion insofern fortführen, als diejenigen, die aus unterschiedlichen Gründen am Samstag nicht geimpft werden wollten, von unseren Mitarbeitern über das Impfportal des Landes angemeldetwerden können, wenn sie dies wünschen“, resümiert Monika Kabs und bedankt sich bei allen Mitarbeitern, die diese Aktion unterstützt haben.

Schnellteststation länger offen

Aufgrund der Öffnung der Außengastronomie ab Freitag erweitert die Johanniter-Unfall-Hilfe, Ortsverband Speyer, am Wochenende die Öffnungszeiten ihrer Schnellteststation auf dem Festplatz, teilt die Stadtverwaltung mit.

Alle Bundesbürger können sich am Samstag, 29. Mai, und am Sonntag, 30. Mai, jeweils von 10 bis 20 Uhr mittels PoC-Antigenschnelltest auf das Coronavirus testen lassen. Die erweiterten Öffnungszeiten gelten nur an diesem Wochenende. Eine Terminvereinbarung vorab ist nicht notwendig.

Die Stadtverwaltung führt für alle mit ihr kooperierenden Schnelltestzentren die Anwendung Probatix der Firma VentureLeap GmbH ein – eine webbasierte Software, die eine smarte und digitale Komplettlösung von der Terminbuchung bis zur Ergebnisübermittlung bietet. Starten wird das Testzentrum im ehemaligen Stiftungskrankenhaus in der Spitalgasse. Ab Dienstag, 1. Juni, können Schnelltesttermine online unter www.speyer.de/spitalgasse gebuchtwerden. zg