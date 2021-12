Speyer. Der Impfbus des Landes Rheinland-Pfalz macht am heutigen Donnerstag, 9. Dezember, von 9 bis 17 Uhr Station an der Halle 101 in Speyer. Es sind Erst-, Zweit- sowie Booster-Impfungen möglich. Geboostert wird in einem Abstand von sechs Monaten zur Zweitimpfung bei mRNA-Impfstoffen, nach Johnson & Johnson schon nach vier Wochen. Eine Anmeldung ist nicht notwendig.

