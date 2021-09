Impfbus steht am Geschirrplätzel

Speyer. Aufgrund der positiven Resonanz hat das Land Rheinland-Pfalz die Impfbus-Aktion verlängert. Für Speyer sind gleich zwei Termine vorgesehen: an diesem Dienstag, 7. September, am Geschirrplätzel und am Samstag, 18. September, am Sea Life, Im Hafenbecken 5. Von 8 bis 18 Uhr haben Interessierte die Chance, sich spontan und ohne Terminvereinbarung impfen zu lassen. Es stehen die Vakzine von Johnson & Johnson, Biontech sowie Moderna bereit.

Das Angebot richtet sich auch an Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren, ihre Eltern und Verwandten. Geimpft wird nach dem bekannten Prinzip „Hingehen, ausweisen und Schutzimpfung erhalten“. Mitzubringen sind der Personalausweis und nach Möglichkeit der Impfpass. Minderjährige können nur in Begleitung eines Erziehungsberechtigten den Piks kriegen.