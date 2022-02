Impfen für die ganze Familie

Speyer. Um auch über die Impfaktionen für Kinder und Jugendliche an den beiden vergangenen Samstagen hinaus niedrigschwellige Impfangebote für verschiedene Altersgruppen zu schaffen, bieten die Stadt und das DRK in der kommunalen Impfstelle in der Stadthalle ab Samstag, 12. Februar, Familienimpftage an. Von 9 bis 16 Uhr können Erwachsene sowie Kinder und Jugendliche ab fünf Jahren samstags ohne vorherige Terminvereinbarung in die Stadthalle kommen und sich impfen lassen.

Eine Terminvereinbarung ist damit wie bereits in der vergangenen Woche an keinem der Öffnungstage (dienstags bis samstags von 9 bis 16 Uhr) mehr nötig. Impfwillige, die zu einem späteren Zeitpunkt geimpft werden möchten oder einen individuellen Termin bevorzugen, können sich aber nach wie vor unter www.impftermin.rlp.de jederzeit für einen Termin in der kommunalen Impfstelle registrieren.

Freitags für Kinder

Darüber hinaus ist für Kinder zwischen fünf und elf Jahren ab dem 11. Februar in der Impfstelle freitags ein Zeitfenster von 14 bis 16 Uhr vorgesehen. Bei Bedarf kann ein entsprechender Termin über das Buchungsportal des Landes reserviert werden. Vor Ort gibt es die Möglichkeit einer ärztlichen Aufklärung. Impfwillige sollten ein gültiges Ausweisdokument (bei Impfung des Kindes genügt ein Ausweis des begleitenden Sorgeberechtigten) und, falls vorhanden, den Impfpass sowie die Krankenversicherungskarte des Kindes mitbringen.

Es sind Erst-, Zweit- und Booster-Impfungen möglich. Zur Verfügung stehen die Vakzine Johnson & Johnson, Biontech und Moderna. Personen unter 30 erhalten Biontech, Personen über 30 Moderna. Sofern gewünscht, können auch unter 30-Jährige nach Aufklärung durch den Arzt mit Moderna geimpft werden. zg