Impfen geht jetzt ganz unkompliziert

Speyer. Die Stadtverwaltung Speyer weitet in der kommenden Woche ihre niedrigschwelligen Impfangebote aus. „Der Wendepunkt der Impfkampagne ist längst überschritten. Jedoch lässt sich in den letzten Wochen leider eine gewisse Impfmüdigkeit bei den noch ungeimpften Bürgern feststellen. Da wir als Stadt davon überzeugt sind, dass die Impfung neben den umfangreichen Schutzmaßnahmen der Schlüssel zum langfristigen Erfolg im Kampf gegen die Pandemie ist, wollen wir in Speyer weiterhin unkomplizierte Impfangebote schaffen“,wird Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler in einer Mitteilung zitiert.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

So ermöglichen die Stadt und die städtische Betriebsärztin Dr. Stephanie Grabs am Samstag, 14. August, von 10 bis 13 Uhr in der Stadthalle (Obere Langgasse 33) eine Sonderimpfaktion. Die Erstimpfung erfolgt mit dem Impfstoff von AstraZeneca, für den Zweittermin wird das Vakzin von Biontech/Pfizer verimpft.

Abstand auf drei Wochen verkürzt

Der Termin für die Zweitimpfung ist für Samstag, 11. September, um die gleiche Zeit wie der jeweilige Termin für die Erstimpfung angesetzt. Alle Menschen mit Wohnsitz in Deutschland können sich ab sofort unter www.speyer.de/termine für einen Impftermin registrieren.

„Da nach aktuellen Studienerkenntnissen sowie der Empfehlung der STIKO die Immunantwort nach heterologem Impfschema – also einer Kombination aus Vektor- und mRNA-Impfstoff – einer homologen Impfserie deutlich überlegen ist, haben wir uns bei der jetzigen Impfaktion für diese Vorgehensweise entschieden“, erläutert Dr. Stephanie Grabs.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Außerdem wird das „Offene Impfen“ im Impfzentrum über den 22. August hinaus verlängert, so dass Erstimpfungen ohne Terminvergabe noch bis zum 3. September möglich sind. Da seit dieser Woche von Seiten des Landes Rheinland-Pfalz der Impfabstand auf drei Wochen verkürzt wurde, kann die Zweitimpfung noch vor Schließung des Impfzentrums am 30. September erfolgen.

„Die erste Woche des spontanen Impfens war sehr erfolgreich“, freut sich die Stadtchefin. „157 Erst- und 52 Zweitimpfungen wurden vorgenommen. Besonders erfreulich ist, dass wir auch die Gruppe der Unter-18-Jährigen erreichen konnten: In dieser Altersgruppe konnten seit dem 3. August 20 Personen geimpft werden.“

Auch für 12- bis 17-Jährige

Seit diesem Datum ist in Folge des Beschlusses der Gesundheitsminister auch im Speyerer Impfzentrum eine Impfung der 12- bis 17-Jährigen möglich. Voraussetzung ist die Begleitung eines Erziehungsberechtigten sowie ein ärztliches Aufklärungsgespräch.

Eine weitere Impfaktion steht seitens des Landes Rheinland-Pfalz an: Seit dem 2. August sind in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Roten Kreuz und in Kooperation mit den Supermarktketten Aldi, Edeka, Penny, Rewe und Wasgau sechs Impfbusteams im Land mit rund 200 Impfterminen auf Supermarktparkplätzen unterwegs und sorgen für einen unkomplizierten Zugang zur Corona-Schutzimpfung. Am Dienstag, 10. August, hält der Impfbus auch in Speyer. Von 8 bis 12 Uhr findet auf dem Parkplatz von Edeka Stiegler (Am Rübsamenwühl 4) die offene Impfaktion ohne Terminvereinbarung statt.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Gewählt werden kann zwischen dem Vakzin von Johnson & Johnson und Biontech. Die anstehenden Zweitimpfungen sind für alle Impflinge durch einen erneuten Besuch des Impfbusses oder alternativ im Speyerer Impfzentrum gesichert. Bei Johnson & Johnson ist keine Zweitimpfung nötig. zg

Info: Die Übersicht über Aktionen in der Stadt unter www.speyer.de/impfaktionen-speyer