Impfen ohne Termin drei Wochen lang

Speyer. Von der Gesamtbevölkerung haben in Speyer mittlerweile 62,65 Prozent den vollen Impfschutz erhalten. Mit einer Impfquote von 74,6 Prozent der vollständig geimpften Bürger über 18 Jahren ist Speyer Spitzenreiter im Land. „Dass Speyer derzeit Vorreiter bei den Corona-Schutzimpfungen ist, freut mich“, so Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler. „Denn das zeigt, dass wir in unserer Stadt eine sehr hohe Solidarität haben, nicht nur sich selbst, sondern auch andere vor einer Infektion zu schützen.“ „Insbesondere die hohe Impfquote bei den über 80-Jährigen ist immens wichtig, da die vulnerable Gruppe ein erhöhtes Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf trägt und daher auch eines erhöhten Schutzes bedarf“, erläutert Sozialdezernentin Monika Kabs. So haben 83,57 Prozent der Menschen zwischen 80 und 84 Jahren sowie 77,54 Prozent der 85- bis 89-Jährigen den vollen Impfschutz.

Das Monitoring des Landes lässt seit diesem Monat statistisch gestützte Rückschlüsse über die tatsächliche Höhe der Impfquote in Speyer sowie eine Klassifizierung nach Altersklassen zu, da auch Bürger erfasst werden, die zwar in Speyer wohnhaft, aber außerhalb geimpft wurden. Für eine statistische Unschärfe sorgen die Daten der Kassenärztlichen Vereinigung.

Gute Ausgangslage geschaffen

„Mit der hohen Impfquote haben wir zwar eine positive Ausgangslage, allerdings reicht diese, wie Wissenschaft und Medizin betonen, nicht aus, um sicher durch die zweite Jahreshälfte zu kommen“, gibt die Stadtchefin zu bedenken. „Daher appelliere ich nochmals an alle, die bisher noch nicht über einen Impfschutz verfügen: Lassen Sie sich impfen und tragen Sie so dazu bei, dass wir im Herbst nicht die gleichen Einschränkungen erfahren müssen wie im letzten Jahr.“

Neben der generellen Impfbereitschaft haben auch die frühzeitige Einbeziehung von Haus- und Betriebsärzten in die Impfkampagne der Stadt sowie Sonderimpfaktionen wie in der Auestraße bei Bö Fashion und in weiterführenden Schulen zur hohen Impfquote beigetragen. Jetzt etabliert die Stadt in Zusammenarbeit mit dem DRK-Kreisverband am Freitag, 6. August, und Samstag, 7. August, auf dem Festplatz und am Berliner Platz je ein Pop-up-Impfzentrum. Zum „offenen Impfen“ sind alle deutschen Staatsangehörigen, unabhängig von ihrem Wohnsitz, eingeladen und können sich an beiden Tagen zwischen 9 und 12 Uhr ohne Termin impfen lassen.

Des Weiteren wird es ab Montag, 2. August, zunächst bis zum 22. August für alle Bundesbürger möglich sein, ohne Terminvereinbarung für eine Impfung direkt zum Impfzentrum in der Stadthalle zu kommen. Es ist von Montag bis Freitag von 9 bis 17 Uhr geöffnet. Geimpft wird das Vakzin von Biontech, der Zweittermin findet vier Wochen später statt. Impfwillige sollen Personalausweis oder Reisepass – und wenn möglich Impfpass und Krankenkassenkarte mitbringen. zg