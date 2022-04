Impfstelle zieht um

Speyer. Wie bereits angekündigt, wird die von Stadt und Rotem Kreuz betriebene kommunale Impfstelle in der Stadthalle aufgrund der zuletzt geringen Nachfrage geschlossen und dort zum letzten Mal am Samstag, 23. April, geimpft. Jetzt am Ostersamstag, 16. April, bleibt die Impfstelle zur Entlastung der Mitarbeiter geschlossen.

In kleinerem Rahmen wird ab Dienstag, 26. April, im ehemaligen Stiftungskrankenhaus in der Spitalgasse1 geimpft. Impfwillige können sich weiterhin dienstags bis samstags jeweils zwischen 9 und 16 Uhr ohne vorherige Terminvereinbarung immunisieren lassen.

Impfwillige, die zu einem späteren Zeitpunkt geimpft werden möchten oder einen individuellen Termin bevorzugen, können sich nach wie vor unter www.impftermin.rlp.de für einen Termin in der kommunalen Impfstelle registrieren. Es sind Erst-, Zweit- und Boosterimpfungen möglich – die Vakzine von Biontech, Moderna und Novavax stehen zur Verfügung. Der Impfstoff Johnson & Johnson wird hier künftig nicht mehr verabreicht. zg

