Impfung für junge Leute

Speyer. Bislang hatten in Rheinland-Pfalz Zwölf- bis 17-Jährige bei Kinderärzten und niedergelassenen Ärzten Zugang zu einem Impfangebot. Nach Beschluss der Konferenz der Gesundheitsminister ist dies nun auch in Impfzentren möglich. Auch das Speyerer Impfzentrum bietet ab sofort Impfungen für Kinder und Jugendliche dieser Altersklasse mit dem Vakzin von Biontech/Pfizer an. Die Impfungen können nach ärztlichem Beratungsgespräch und individueller Risikoakzeptanz und wenn der oder die Impfwillige von einem Erziehungsberechtigten begleitet wird, gleich vor Ort erfolgen.

Derzeit sind im Impfzentrum Speyer Impfungen ohne vorherige Terminvereinbarung möglich. Der Altersnachweis ist über die Geburtsurkunde oder die Gesundheitskarte zu erbringen.

„Ich begrüße den Beschluss der Gesundheitsminister, denn es ist die Herdenimmunität, die aus der Pandemie herausführt und dabei steht das Impfen an oberster Stelle“, sagt Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler: „Die Entscheidung für eine Impfung sollte jedoch von Fall zu Fall nach der Risikoabschätzung durch ein Gespräch der Eltern mit einem Arzt getroffen werden“, so Seiler.

Die Stadtverwaltung verweist auf weitere Impfaktionen: am Freitag, 6. August, auf dem Berliner Platz und am Samstag, 7. August, auf dem Festplatz können sich alle Bürger mit Wohnsitz in Deutschland ohne Termin impfen lassen – mit Johnson & Johnson, bei dem ein einmaliger „Piks“ ausreichend ist. zg

