Impulse für den Alltag

Speyer. Die digitale Netzgemeinde „Da_Zwischen“ bietet für die Fastenzeit eine neue Aktion unter dem Motto „Goldmomente – 40 Tage den Alltag zum Leuchten bringen“ an. Am Aschermittwoch, 2. März, beginnt die „Reise zu einem bewussteren Alltag mit dir, mit Gott und mit deinen Mitmenschen“, zur Vorbereitung auf Ostern. Begleitet wird sie von 40 Impulsen, mit denen man sich oder in einer Gruppe via ZoomKonferenz auseinandersetzen kann.

„Inspirierende Grafiken und Gebetsworte der Künstler Scott Erikson und Justin McRoberts sorgen für Goldmomente auf dieser Alltagsreise“, beschreibt Felix Goldinger, Referent für missionarisches Pastoral im Bistum und Initiator, das Angebot.

Die täglichen Bilder und Sätze stammen aus dem Buch „May it be so“, in dessen Mittelpunkt das Vaterunser steht. „Die täglichen Impulse beleuchten ganz ungewohnt das große Gebet Jesu, das uns in ein tiefes Vertrauen zu Gott und dem Leben führen will“, wie Goldinger erklärt. Die Gebetssätze werden im englischen Originaltext verschickt – gemeinsam sollen dann die Sätze ins Deutsche übertragen werden. is

Info: Infos: https://netzgemeinde-dazwischen.de/goldmoment/