In 14 Monaten die Einweihung der VR Bank in Speyer feiern

In einem guten Licht stand am Dienstagmorgen der Spatenstich für das neue Verwaltungs- und Veranstaltungsgebäude der VR Bank Kur- und Rheinpfalz in Speyer. Kurz zuvor hatte der Regen aufgehört und als mit dem Glockenschlag um elf Vorstandsvorsitzender Rudolf Müller die Gäste begrüßte, schien ihm schon die Sonne aufs Manuskript. Zehn Millionen Euro investiert die Bank in den Ausbau ihrer Zentrale, 70 Mitarbeiter, die bisher in Lambsheim in einem gemieteten Objekt tätig sind, sollen dann spätestens im ersten Quartal 2023 hier arbeiten.

„Für uns ist das ein besonderes Ereignis, aber sicherlich auch für die Stadt“, sagte Müller. Er lobte die Bauverwaltung, die „unbürokratisch, schnell und flexibel gearbeitet hat“. Und die ADS-Architekten Markus Fritz und Dominik Morsey. die seit dem Planungsbeginn im Januar 2020 ein sehr ansprechendes Gebäude geplant hätten, das eben nicht ein bloßer Zweckbau sei, sondern Akzente setze. Auch städtebaulich dürfte das an diesen Bereich angepasst sein, denn die beiden Architekten sind auch für das Siedlungswerk tätig, das gegenüber den „Sepplkasten“, in dem viele Jahre die Caritas zu Hause war, überplant und dort Büroflächen und Wohnungen schafft.

Für die VR Bank sei dies die dritte Großinvestition am Standort Speyer in den letzten drei Jahrzehnten, berichtet Rudolf Müller den geladenen Gästen. Er erinnerte an den Anbau und die Neugestaltung der Schalterhalle 2003 und an den Erwerb und Umbau der Villa Körbling zwischen 2012 und 2015. Die neuerliche Investition sei auch Ausdruck eines vitalen und gesunden Unternehmens, das inzwischen vier Fusionen bewältigt habe, mit rund sechs Milliarden Euro Bilanzsumme die größte Genossenschaftsbank im Rhein-Neckar-Raum und die zweitgrößte in Rheinland-Pfalz sei und 750 Mitarbeiter beschäftige. 350 davon in Speyer - und dazu kommen nun bald weitere 70, die im neuen Gebäude in zwei Stockwerken moderne Arbeitsplätze finden. Zudem habe man sich noch ein wenig Reserven gelassen - „wer weiß, vielleicht kommt ja noch die eine oder andere Fusion hinzu“, sagte Müller schmunzelnd.

Bekenntnis zum Hauptsitz Speyer

Die Investition sei ein klares Bekenntnis zu Speyer. Es brauche einen Mittelstand, der investiere. Jeder zusätzliche Arbeitsplatz belebe die Stadt. Ausdrücklich sicherte Müller Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler seine Unterstützung bei der Bewerbung zur Landesgartenschau zu, die lohnende Investitionen in die Domstadt brächten.

Vorstandskollege Thomas Sold freute sich dann besonders darüber, dass mit Winfried Szkutnik sein Vorgänger vor Ort war, der die Planung angeschoben hatte, bevor er in den Ruhestand ging. Ein solches Projekt in nur zwölf Monaten genehmigt zu bekommen, sei rekordverdächtig. Im 37 Meter langen und 15 Meter breiten Gebäude werden im Halbtiefgeschoss (das Gelände ist etwas abschüssig) Parkplätze untergebracht. In zwei Stockwerken entstehen Büros - „wir rechnen wegen zunehmenden Homeoffice einen Arbeitsplatz für 1,3 Personen“ - und im Obergeschoss gibt es einen komplett verglasten Veranstaltungsraum für rund 200 Personen. Der hat eine Treppe auf eine große Dachterrasse, von der aus man einen prima Blick über die ganze Stadt wird werfen können. Für Nachhaltigkeit sollen die Baumaterialien sorgen, eine Solaranlage und die Wertschöpfung vor Ort mit Baufirmen aus Speyer und der Nachbarschaft, so Sold.

Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler nannte den jetzigen Spatenstich einen Meilenstein für die Stadt und für die Bank. Sie freue sich über das Bekenntnis zum Standort und Speyer habe, wie man an der VR Bank sehe, durchaus das Potenzial ab und an mit der Landeshauptstadt Mainz in Konkurrenz zu treten, wo ja bisher noch die größte Genossenschaftsbank des Landes ansässig ist. Speyer freue sich über jeden zusätzlichen Arbeitsplatz, über die Investition, die heimischen Firmen zugute komme und für die entstehenden Wohnungen gleich nebenan, die man dringend benötige.

Leider sei eine vorläufige Sperrung der Oberen Langgasse, die eine von sechs Einfallstraße ins Zentrum sei, durch die beiden gegenüberliegenden Baustellen, nun nicht zu vermeiden und sie bitte schon jetzt um Verständnis bei allen Pendlern, die jetzt wieder vor einer neuen Baustelle stünden. Sie wünschte „eine unfallfreie Baustelle“ und erinnerte an die Probleme mit der Salierbrücke: „Wir können Überraschungen bei solchen Bauten nie ausschließen, dafür können die Beschäftigten auf der Baustelle nichts, sondern meist ist die Bürokratie für Verzögerungen verantwortlich. Die müssen wir entschlacken, um schneller zu werden“, sagte sie verwaltungskritisch.

Seilers Dank galt in Vertretung vieler Vereine und Verbände aber auch dem Engagement der VR Bank, die immer zur Stelle sei, wenn es um die Förderung sozialer Belange in der Stadt gehe. Das sei nicht selbstverständlich und helfe sehr.

