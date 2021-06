In der Domstadt Speyer finden wieder Konzerte statt

Speyer. Die Kultur lebt wieder auf in Speyer. Nach der Eröffnung der Literaturreihe mit der österreichischen Autorin Monika Helfer befreit sich nun auch die Musik aus der Umklammerung eines Virus, das freilich nach wie vor keine „normalen“ Konzertbedingungen erlaubt. Wer den „Hoffnungsklängen“ lauschen wollte, die am Freitagabend auf fünf Bühnen der Stadt anhoben, brauchte ein negatives Corona-Testergebnis und musste sich vorher angemeldet haben. Entsprechend luftig waren die Reihen gefüllt; etwa zwei Drittel der insgesamt rund 1000 verfügbaren Plätze waren belegt.

Alle Konzerte wurden jeweils dreimal gespielt. Auf diese Weise hatte man die Möglichkeit, drei von fünf Konzerten hintereinander mitzuerleben. Wer seine Hoffnungstour etwa im Dom begann, bekam Musik für Orgel und Orchester zu hören. Domorganist Markus Eichenlaub spielte an der Chororgel Georg Friedrich Händels viertes Orgelkonzert, dessen F-Dur-Fröhlichkeit glitzernd aus den Pfeifen tropfte. Domkapellmeister Markus Melchiori leitete ein Streicherensemble der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz, das barocke Spielfreude mit sakraler Andacht verknüpfte.

Zwar nahm das Konzert des 1950 geborenen kanadischen Komponisten und Organisten Denis Bédard durchaus die barocke Klangsprache auf, ließ auch Bezüge zur Gregorianik erkennen, verortete sich aber in erster Linie in einem spätromantischen Kontext. Markus Eichenlaub setzte an der Chororgel Akzente durch fantasievolle Registermischungen – von schnarrenden Zungenfanfaren bis enigmatisch leuchtenden Flöten. Bratschistin Mariya Freund ließ in einem Solo Anklänge an den Gospel ahnen, während das Finale das begeisterte Publikum mit heiterem Schwung in den Abend entließ.

Sakrale Würden

In der Dreifaltigkeitskirche fand es sich sogleich an einem Ort wieder, an dem der Musikgenuss ebenso mit sakralen Weihen versehen wurde. Christine und Stephan Rahn fassten das Hauptwerk ihres Konzerts mit Transkriptionen zweier Kantatensätze von Johann Sebastian Bach ein: „Schafe können sicher weiden“ und „Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit“.

Robert Schumanns Klavierquintett Es-Dur op. 44 – von Ehefrau Clara für Klavier zu vier Händen bearbeitet – ließ sich als klangschönes, stimmlich wunderbar ausgewogenes Musikstück hören, das durch das Pianistenehepaar Rahn mit feinem Empfinden für romantisches Stürmen und Drängen eine ebenso sensible wie beherzte Behandlung erfuhr. Scherzo und Finale boten durchaus spektakuläre und furiose Passagen. Ein atemberaubender Vortrag.

Das kann man von dem, was der Konzertflaneur anschließend in der Gedächtniskirche erlebte, auch behaupten. Dort hatte sich Kirchenmusikdirektor Robert Sattelberger in Jeanshemd und Sonnenbrille an seinen Zauberkasten gesetzt, der Hammond-, Klavier- und Cembaloklänge gleichermaßen produziert. Für den wilden Ritt durch die Songs der Deep Purple genau das Richtige. Von Dekan Markus Jäckle persönlich willkommen geheißen, mochten die Zuhörer dabei an nichts Böses denken. Auch wenn der Drummer der Band Jimi Hering Retscher Experience, Hering Cerin, „Teufelsmusik“ ankündigte, so nahm man ihn darin nicht wirklich ernst. Den Klassiker „Smoke on the Water“ schaukelte die fünfköpfige Boygroup im gemütlichen Latin-Rhythmus nach Hause.

In „April“ konnte Sattelberger irgendwie noch das c-Moll-Präludium aus Bachs Wohltemperierten Klavier sowie die Filmmusik aus „Miss Marple“ verwursten. Ein irrer Abschluss, bei dem die unverwüstlichen Eigenschaften der Hoffnung auf derart krachlederne Rockermanier zum Ausdruck gebracht wurden, dass dem Virus keine andere Wahl blieb, als sich in die unendlichen Weiten dieser Nacht zu verziehen.

