In der Klosterschule ist Musik

Speyer. Gesungen wird an allen Schulen, aber dass Mädchen und Buben in höchsten Tönen ein „Gloria in excelsis Deo“ trällern, während sie über den Schulhof flitzen, ist schon eine Besonderheit. An der Klosterschule St. Magdalena in Speyer gehört eine enge Kooperation mit der Dommusik zum Schulkonzept. Das bedeutet, dass die Jungen und Mädchen, die die Ganztagsgrundschule besuchen, Gesangs- und Instrumentalunterricht erhalten. Außerdem sind sie automatisch bei den Nachwuchschören von Mädchenchor am Dom und Domsingknaben dabei und singen gelegentlich schon im Dom, etwa beim Einschulungsgottesdienst für ihre neuen Schulkameraden oder bei der Kinderchristmette am Heiligen Abend.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Eltern, deren Kinder im nächsten Jahr eingeschult werden und die das Konzept interessant finden, können sich am Freitag, 9. September, um 15 Uhr in der Klosterschule St. Magdalena selbst ein Bild machen. Die Verantwortlichen von Schule und Dommusik informieren ausführlich über die Ganztagsgrundschule und das Konzept und stehen für persönliche Gespräche zur Verfügung. Die Schuleinschreibungen finden in den darauffolgenden Tagen statt. Bereits jetzt können Anmeldungen über die Homepage www.klosterschulespeyer.de/anmeldung gemacht werden.

Der Einschulungsgottesdienst für die Erstklässler der Klosterschule St. Magdalena im Dom fand schon dieser Tage statt. © Domkapitel

Die Klosterschule ist eine staatlich anerkannte, zweizügige, private Ganztagsgrundschule mit musikalischem Schwerpunkt. Ziel ist eine ganzheitliche Bildung und Erziehung der Schülerinnen und Schüler im Hinblick auf ein christliches Menschenbild. Ganzheitlich besagt: Weckung und Stärkung aller Kräfte und Fähigkeiten des Kindes, rationale, emotionale und kreative Fähigkeiten, um die im Kind angelegte Persönlichkeit zur vollen Entfaltung zu bringen. Einen wichtigen Beitrag leistet das Fach Musik als Förderschwerpunkt. Sie stärkt und bereichert das Profil. Die Identifikation mit dem christlichen Glauben, die Zugehörigkeit zu einer der christlichen Kirchen und die Freude am Singen ist für die Aufnahme unerlässlich. Der Unterricht erfolgt nach den geltenden Rahmenplänen des Landes Rheinland-Pfalz. zg