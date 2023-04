In Speyer gibt's ein magisches Foto aus der Zukunft

Speyer. Mellow – der sympathische Magier im Kapuzenpulli ist Deutscher Meister der Zauberkunst und kommt am Montag, 24. April, mit der Zaubershow „Blow Your Mind!“ in die Stadthalle. Der 30-Jährige aus Unna versucht mit kreativen Illusionen und humorvollem Storytelling die Welt des Publikums auf den Kopf zu stellen. Wir haben mit dem Illusionisten gesprochen und herausgefunden, was das Publikum erwartet.

Hello Mellow! Du gastierst mit Deiner Show in Speyer – bist Du zum ersten Mal hier?

Mellow: Tatsächlich! „Blow Your Mind“ spiele ich derzeit in ganz Deutschland. Nächstes Jahr geht es auf Tournee nach Österreich! Auf die erste Show in Speyer freue ich mich sehr und bin super gespannt auf mein Publikum.

„Blow Your Mind“ („Schlag Deinen Verstand“) – das klingt ja schon mal groß! Was erwartet das Publikum bei Deiner Show?

Mellow: Mit der neuen Show kombiniere ich alles, was ich liebe: handgemachte Zauberkunst, neuartige Holo- und Videoprojektionen und die Interaktion mit dem Publikum. Es gibt also Nummern zum Mitmachen, zum Genießen und zum Nachdenken. Staunen ist in jedem Fall garantiert!

Hast Du eine Lieblingsillusion, auf die sich das Publikum besonders freuen kann?

Mellow: Eine schwierige Frage! Ich mag die Illusion, bei der ich einfaches Papier in endlos viele Geldscheine verwandle. Und die, bei der ich mit einem Teleskop das Licht einer Sternschnuppe einfange. Besonders beliebt beim Publikum ist aber immer wieder mein Polaroid-Act, bei dem ich die Magie aus Bildern lebendig werden lasse und ein Foto in der Zukunft mache.

Das ist die Nummer, mit der Du Deutscher Meister geworden bist, und mit der Du im amerikanischen Fernsehen aufgetreten bist?

Mellow: Das stimmt! Bei „Fool us“, einer US-TV-Show, die tolle Zauberinnen und Zauberer aus der ganzen Welt präsentiert, durfte ich den Act vor einem Millionenpublikum zeigen. Das war ganz schön aufregend!

Das glauben wir. Was magst Du denn lieber – den Liveauftritt auf der Bühne oder den im Fernsehen?

Mellow: Es hat beides seinen Reiz. Zauberei im Fernsehen zu präsentieren, erreicht natürlich wahnsinnig viele Leute. Es ist aber auch nicht ganz einfach, Nummern genauso zu präsentieren, dass sie vor der Kamera funktionieren. Meine Soloshow ist natürlich darauf ausgelegt, live gespielt und vor allem erlebt zu werden. Die Interaktion mit dem Publikum, Reaktionen mitzubekommen und Magie direkt in den Händen der Menschen passieren zu lassen – das kann man nur live. Ich nenn’ das „Feel-Good-Magic“, denn das ist Zauberei zum Lachen, Staunen und Wohlfühlen für die ganze Familie.

Apropros gutes Gefühl: Was ist der bequemste Weg, um an Tickets für Deine Show zu kommen?

Mellow: Tickets können über meine Webseite ganz einfach online gekauft und zuhause ausgedruckt werden. Auch ein ideales Geschenk für alle Zauber-Fans. jüg