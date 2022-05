In Speyer heißt es: In die Pedale, fertig, los!

Speyer. „In die Pedale, fertig, los“, heißt es zwischen dem 11. Juni und dem 1. Juli. Denn Speyer beteiligt sich auch 2022 an der Kampagne Stadtradeln, in diesem Jahr organisiert durch Klimaschutzmanagerin Katrin Berlinghoff. Alle, die in Speyer leben oder arbeiten, sind in diesem Zeitraum aufgerufen, den Weg zur Arbeit, zur Schule, zur Freizeiteinrichtung sowie alle sonstigen Wege mit dem Fahrrad zurückzulegen und bei der deutschlandweiten Aktion des Klimabündnisses möglichst viele Fahrradkilometer für den Klimaschutz zu sammeln.

Im Anschluss an die drei Wochen werden die radaktivsten Teilnehmenden und Teams sowie Schulen und Kitas prämiert. „Radfahren ist nicht nur gut für die Gesundheit, sondern auch ein aktiver Beitrag zum Klima- und Ressourcenschutz“, so wirbt Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler für die Aktion: „Im letzten Jahr haben wir es auf Platz eins der Kommunen ab 50 000 Einwohner in Rheinland-Pfalz geschafft und damit gezeigt, dass wir uns in Speyer aktiv für klimafreundliche Mobilität starkmachen. Das ist ein toller Ansporn, auch in diesem Jahr wieder motiviert in die Pedale zu treten.“

Frank Bug auf der Salierbrücke auf seinem täglichen Arbeitsweg von und zur Verei-nigten VR Bank Kur- und Rheinpfalz in Speyer. Im Hintergrund der Dom. © Bug

„In Speyer ist das Fahrrad ein super Verkehrsmittel und eine echte Alternative zum Auto. Bei der Kampagne geht es darum, einfach umzusteigen und sich im Alltag klimafreundlicher fortzubewegen. Ich lade Sie herzlich dazu ein, gemeinsam mit uns für Speyer zu radeln“, führt Umweltdezernentin Irmgard Münch-Weinmann aus.

Den Auftakt am Freitag, 11. Juni, bildet eine gemütliche Radtour mit Picknick, organisiert durch den ADFC. Treffpunkt ist um 14 Uhr am Domplatz. Die Prämierung am Freitag, 22. Juli, um 15 Uhr wird von einer Fundradversteigerung begleitet.

Frank Bug sitzt täglich im Sattel

Als diesjähriger Stadtradeln-Star wird Frank Bug im Aktionszeitraum komplett auf das Fahrrad umsteigen und das Auto weder als Fahrer noch als Beifahrer nutzen. Der 54-Jährige arbeitet bei der Vereinigten VR Bank Kur- und Rheinpfalz und ist Mitglied des Betriebsrates sowie Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat der Bank. Er ist überzeugter Fahrradfahrer und will mit gutem Beispiel vorangehen, um auch andere dazu zu animieren, auf das Auto zu verzichten. Über seine Erfahrungen berichtet Frank Bug in einem Stadtradeln-Blog. Der Otterstädter fährt täglich mit dem Rad in die Bank. Ohne Motor übrigens: „Weil ich’s kann.“ Erst am Dienstag radelte er nach Heidelberg zu einem Arzttermin, da hatte er dann nachmittags schon über 70 Kilometer auf dem Tacho.

Die jüngsten Radfahrer werden in diesem Jahr besonders angesprochen: Für Kitas und Grundschulen gibt es die grüne Kindermeilen-Woche in der letzten Aktionsphase vom 27. Juni bis 1. Juli. Dabei werden in Sammelhefte alle Wege eingetragen, die Kindergarten- und Schulkinder in ihrem Alltag klimafreundlich, also beispielsweise zu Fuß, mit dem Roller oder dem Fahrrad zurücklegen.

Anmelden können sich Kitas und Grundschulen für die Sammelwoche per E-Mail an kindermeilen@stadt-speyer.de oder telefonisch unter 06232/14 25 96. Ansprechpartnerin ist Klimaschutzmanagerin Katrin Berlinghoff.

Einen besonderen Ansporn für Speyerer Schulen bietet in diesem Jahr erstmalig die Sonderkategorie „Schulradeln“, mit der die Schulen gesondert in den Wettbewerb treten. zg