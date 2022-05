Industriehof entwickeln

Speyer. In einem gemeinsamen Prozess mit der Stadt Speyer, Dr. Thomas Pfirrmann, der Firma Dupré und der Industriehof Speyer GmbH wurde in den vergangenen Monaten ein städtebaulicher Wettbewerb mit freiraum-planerischer Vertiefung ausgelobt. Das Ergebnis des Wettbewerbs ist eine Planung, die Arbeitsgrundlage für einen städtebaulichen Rahmenplan und an das sich anschließende Bebauungsplanverfahren sein soll.

Auch weiterhin gibt es die Möglichkeit, sich zu informieren und sich am weiteren Prozess zu beteiligen. „Wir wollen die Anregungen und Wünsche der Menschen aufnehmen, die schon heute im oder am Industriehof leben und zusammen eine zukunftsweisende Gestaltung des I-Hofs entwickeln“, unterstreicht Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler.

Am Mittwoch, 1. Juni, findet um 17 Uhr ein Rundgang mit dem Thema „Ein städtebaulicher Rahmenplan für den Industriehof“ statt. Die Stadt Speyer und die Industriehof Speyer GmbH informieren über die Planungen zum Areal und möchten frühzeitig im Verfahren Anregungen und Wünsche der Betroffenen aufnehmen. An drei Stationen werden Auszüge aus dem städtebaulichen Wettbewerb gezeigt und darüber gesprochen. zg

