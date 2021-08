Industriestraße bald wieder befahrbar

Speyer. Die Stadtverwaltung informiert, dass die am 20. Juli aufgrund der Überspülung der Fahrbahn durch Hochwasser veranlassten Sperrungen in der Industriestraße, Höhe Joachim-Becher Straße, und Deichmeisterei, weiterhin bestehen bleiben müssen.

Die Überflutung sei inzwischen zwar zurückgegangen und die Fahrbahn an der Oberfläche wieder trocken, allerdings stehe direkt unter der Fahrbahndecke nach wie vor Druckwasser an, heißt es aus der Verwaltung. Durch den wassergesättigten und somit weichen Unterbau ist die Industriestraße in diesem Bereich, insbesondere bei Belastung durch Kraftfahrzeuge, äußerst anfällig für Schäden. Die Sperrungen müssen daher aufrechterhalten werden, bis der Boden unter der Fahrbahndecke weiter abgetrocknet ist. Aktuell sei damit zu rechnen, dass die Straße etwa ab der kommenden Woche wieder für den Verkehr freigegeben werden kann. zg